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Медики назвали самое полезное время для пробуждения
Хорошая новость для "жаворонков".
Психологи рассказали, почему нам лучше просыпаться до 6:00 утра. У "жаворонков" больше преимуществ в жизни, включая успех в любви и сниженный риск депрессии, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.
Для многих людей сама мысль о пробуждении до 6:00 утра кажется пугающей. Особенно в зимнее время, когда за окном в этот период непроглядная ночь. Однако наблюдения показывают, что «жаворонки» могут быть более здоровыми и счастливыми, чем классические «совы», которые предпочитают поспать подольше. Выяснилось, что просыпающиеся до 6:00 утра люди на 25% реже сталкиваются с депрессиями. Впрочем, даже эти цифры вряд ли будут достаточной мотивацией для тех, кто предпочитает поздно ложиться и поздно вставать.
«Не стоит думать, что если вы «сова», то это нельзя исправить, - говорит австралийский психолог доктор Бейли Бош. - Если вы сможете настроить новый режим и переустановить циркадные ритмы, то тело будет вас за это любить, ведь вы вернете его к более натуральному и примитивному режиму вроде того, в котором жили наши предки. Организм не очень любят искусственное освещение и ночь, он привык ложиться и вставать по свету, это заложено в нас природой».
Излишним будет говорить о том, что настроившие свой сон правильно люди будут ощущать гораздо меньше усталости в течение дня. А значит, у них появится больше времени и энергии для выполнения различных дел и для того, чтобы сохранять в норме эмоциональное и физическое здоровье. Кроме того, важно правильно просыпаться и не нагружать себя с утра неприятными новостями. Лучше почитать что-нибудь из жизни звёзд и посмотреть программу про животных, чем думать о каких-то вещах, связанных с "результатами" и "достижениями". Это тоже очень важно для психики в течение дня.
Теги: Донбасс, здоровье, сон
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