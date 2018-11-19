Названо одно из самых полезных лакомств для кишечника

19.11.2018 18:02

Черный шоколад не только вкусен, но и полезен для организма.



Растворимое волокно, которое содержится в черном шоколаде, кроме того, что помогает контролировать уровень холестерина, также способствует работе кишечника.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Наша мама.



10% его содержания - клетчатка, которая также сразу обеспечивает эффект насыщения. Поэтому потребление шоколада лишает желания есть.



Поскольку клетчатка не растворяется в организме и проходит через кишечник нетронутой, это помогает очистить пищеварительный тракт.



Поэтому потребление черного шоколада предотвращает запора и синдрома раздраженного кишечника, так как клетчатка действует как очищающее средство.