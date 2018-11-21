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Эти продукты замедляют старение
Названы продукты, замедляющие старение.
Процесс старения - один из самых неприятных периодов жизни человека. Остановить и отменить его никак нельзя, но попробовать замедлить – это возможно.
В этом может помочь питание, а именно некоторые конкретные продукты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Кофе и чай
Отличными помощниками в избавлении от первых признаков старения станут кофе и чай. Дело в том, что в них много гидрохинона, который позволяет предотвратить окислительные процессы в клетках. В продуктах он используется как антиоксидант. В сочетании с цинком получается идеальная защита от старения. Поэтому следует пить больше чая и кофе, а также не забывать о потреблении продуктов с цинком (или дополнительном комплексе элементов).
Однако нужно понимать, что кофеин на каждого человека действует по-разному. Поэтому необходимо найти свою дозу, чтобы не навредить самому себе, а не следовать общим рекомендациям. Но помните - больше трех чашек кофе в день пить не рекомендуется.
Брокколи
Брокколи тоже будет идеальным продуктом, замедляющим старение. Все благодаря витамину С, антиоксидантам и каротиноидам в составе. Ученые утверждают, что этого крестоцветного овоща должно быть в рационе человека как можно больше.
Дыня
В ней содержится витамин С, который благотворно сказывается на состоянии кожи. Благодаря ему удается сохранить коллаген, эластин, образовать отличный увлажняющий эффект. Это позволяет избежать образование ранних морщин, сделать кожу чистой, мягкой и гладкой.
Лук
Благодаря ему очищается кровь, снижается уровень "плохого" холестерина. К тому же он обладает эффектом "Анти-эйдж".
Орехи
Самыми эффективными против старения считаются миндаль и грецкий орех. Последний содержит огромное количество питательных веществ, коих в пять раз больше, чем в яйцах, и в девять раз больше, нежели в молоке. Также в орехах есть лизин, что поможет сохранить функционирование головного мозга и его молодость.
Картофель
На удивление многим, картофель отлично справляется со старением, замедляет его. Самое важное - он благотворно сказывается на работе пищеварительной системы, приводит к отсутствию запоров, отлично прочищает кишечник. Использование картофеля на коже тоже будет полезным. Ведь ломтики сырого корнеплода могут снять опухлость с глаз, а также овощ часто используют в качестве масок для лица.
Морепродукты
Морепродукты - устрицы, анчоусы, карп - идеальны в борьбе с признаками старения. Рыба богата высоким содержанием белка, который, в отличие от многих других продуктов, здесь очень качественный. Мясо карпа и вовсе позволяет сохранить упругость кожи.
Киви
В киви тоже много пользы. Благодаря сахарам, белкам, липидам, органическим кислотам и минералам в своём составе из фрукта получается незаменимый помощник в борьбе со старением. В киви не только много витамина С, но и Р, который защищает сосуды в организме человека.
Клубника
Продуктом, который замедляет старение, можно назвать и клубнику. Благодаря ей можно улучшить состояние кожи. Ягода также предотвращает болезни печени и мочевых путей. Кроме того, клубника позволяет укрепить десна, предотвратить сухость в горле.
Кориандр
Кориандр - одна из самых благотворно сказывающихся на состоянии здоровья приправ. В ней много железа, кальция, калия, цинка, витаминов А и С. Потребляя данный продукт, можно замедлить старение, уменьшить уровень сахара в крови, защититься от некоторых видов рака. Таким образом, вы сможете замедлить старение.
Шоколад
Удивительно, но и сладости могут помочь в борьбе со старением. Особенно полезен в данном плане шоколад. Он оказывает успокаивающее действие, стимулирует центр удовольствия в мозгу. Шоколад может задержать скорость процесса формирование зубного кариеса.
Грибы
Следует обязательно включить в свой рацион грибы - в них очень мало калорий, благодаря чему можно худеть. В грибах также много минералов, витаминов и белков. Грибы предотвращают запор и уменьшают уровень холестерина в крови. Витамин С тоже есть в этом продукте, но его гораздо больше, нежели в различных фруктах. Также грибы усиливают обмен веществ.
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Также невероятно полезны для замедления старения яйца, капуста, яблоки, минеральная вода, молоко, морковь, шпинат, помидоры, цитрусовые фрукты и солод.
Теги: Донбасс, здоровье, продукты, старение
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