Медики рассказали, можно ли пить кофе на голодный желудок

23.11.2018 07:10

Кофе - напиток, с которого многие из нас начинают свой день.



Рекомендации о том, какие напитки не подходят для употребления натощак, обнародовала национальная Ассоциация диетологов.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.



Первой в списке совершенно неподходящих натощак напитков заняла холодная вода. По словам специалистов, ее питье сразу после пробуждения провоцирует спазмы желудка, что чревато болью и нарушением пищеварения.



Также для употребления на пустой желудок может быть небезопасна минералка. Насыщенная газами, она раздражает нежные слизистые ткани пищеварительных органов, что может стать причиной воспаления.



Следующий напиток - кофе. Его главный компонент, кофеин, активизирует работу выделительной системы организма, который начинает усиленно производить пищеварительные соки и желчь. Если в желудке при этом нет еды, подобные выделения, полные кислот, могут сильно повредить тканям, запустив механизмы развития гастрита и язвы.



Кстати, похожим эффектом обладают соки, - поэтому их тоже не нужно пить натощак, иначе в желудке начнется. «самоедство».



Нежелательны для пустого желудка и кисломолочные напитки – их лучше употреблять после основного блюда. Если пить простоквашу или кефир натощак, содержащиеся в таком питье бактерии просто погибают в агрессивной среде пустого желудка и не приносят организму никакой пользы.



Самым полезным питьем натощак медики считают чистую воду комнатной температуры.