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Архив - Будь здоров!

Ученые рассказали, когда фаст-фуд может быть полезен

23.11.2018 22:12
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Ученые рассказали, когда фаст-фуд может быть полезен

Фаст-фуд может быть полезен для мозга.

Ученые рассказали, что фаст-фуд обладает полезными свойствами для человеческого мозга.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.

По данным специалистов, так называемая «быстрая еда», которую обычно считают крайне вредной для организма, способна приносить пользу для мозговой активности.

Эксперты провели масштабный эксперимент, который продолжался в течение 10 лет. В опытах приняли участие около полутора тысяч человек.

Выяснилось, что некоторые продукты, продающиеся в сетевых ресторанах быстрого питания, благотворно действуют на работу головного мозга.

К примеру, блюда, при приготовлении которых были использованы куриные яйца, содержат в себе большую долю витамина B4.

За счет этого существенно усиливается стимуляция мыслительной деятельности и развивается способность логически мыслить.



Теги: Донбасс, здоровье, ученые, фастфуд
 
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