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Врачи подсказали, какой алкогольный напиток может защитить от инсульта
Регулярное употребление вина в разумных дозах хорошо влияет на здоровье.
Любите порой осушить бокал вина, знаете разницу между базовыми нотами Каберне и Пино Нуар или просто любите насладиться бокалом красного после долгого трудового дня?
Но когда вокруг столько разговоров о ЗОЖ и вреде алкоголя, расслабляющие напитки как-то уходят на второй план, пишет Хроника.инфо со ссылкой на lady.siteua.
Прежде всего, стоит сказать, что польза красного вина в разы больше, чем польза белого вина, поэтому речь преимущественно пойдет о нем.
Почему же полезно пить вино? Польза для иммунитета. Красное вино снижает риск заболеваний, секрет - в веществе ресвератрол. Оно вырабатывается растениями в ответ на повреждение, обеспечивая работу его иммунитета и помогает ему выжить.
Человеку этот антиоксидант помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и деменции, защищает кожу от ультрафиолета, повышает защитные функции организма, улучшает кровообращение и выводит холестерин. Неплохо, правда?
Для сияющей кожи. Польза вина для женщин кроется в его влиянии на нашу кожу. Ресвератол замедляет рост вызывающих акне бактерий и придает коже здоровое сияние. Это свойство красного вина активно используют некоторые модели. Чтобы хорошо выглядеть на фотографиях, вечером накануне съемки они выпивают бокал красного вина. Этот лайфхак помогает их коже выглядеть свежей и здоровой наутро.
Делает зубы крепче. Красное вино укрепляет наши 32 жемчужины. Хотя бокал красного вина может оставить на наших зубах временный розоватый налет, он также имеет некоторые полезные для здоровья полости рта свойства. Вино содержит полифенолы, которые блокируют вредные бактерии, не давая им пристать к зубам.
Помогает расслабляться. Ресвератрол стимулирует выделение антистрессового белка PARP-1, который активирует гены, отвечающие за восстановление ДНК. А это также способствует долголетию.
Улучшает пищеварение. Все эти полифенолы, содержащиеся в вине, на самом деле довольно трудно переварить. Звучит совсем не полезно, но испанские ученые выяснили, что полифенолы – лучшая пища для хороших бактерий, живущих в нашем кишечнике.
Способствует похудению. Ресвератрол помогает сбросить вес. Просто послушайте о положительных результатах этих исследований: один из университетов штата Вашингтон сообщает, что ресвератрол помогает превращать «белый жир» в «коричневый жир», который легче сжигать. А Гарвардский университет 13 лет наблюдал 20 000 женщин и обнаружил, что те, кто выпивал два бокала вина ежедневно, на 70 процентов реже страдали от избыточного веса. Кроме того, другие исследования показали, что ресвератрол также помогает подавить аппетит.
Может улучшить показатели на тренировке. Как бы странно это ни звучало, но вино полезно для спортсменов. Ресвератрол может повысить производительность тренировки. В ходе пары исследований было установлено, что влияние ресвератрола может повышать эффект от упражнений. Однако исследования проводились на крысах и оказалось, что достижения результата требуется гораздо больше ресвератрола, чем вы найдете в одном бокале вина.
"В одном бокале красного вина содержится от 0,29 до 1,89 миллиграмма, - говорит Лорен Шмитт, диетолог, сертифицированный персональный тренер и владелец Healthy Eating And Training Inc., - Что намного меньше, чем 146 миллиграммов, используемых в исследовании".
То есть человеку пришлось бы в буквальном смысле напиться, прежде чем добиться улучшения производительности. Но будете ли вы после этого в состоянии тренироваться - большой вопрос. А похмелье наутро все сведет всю пользу таких упражнений к нулю. Быть может, будут проведены исследования, в которых испытуемые пьют безалкогольное вино. Но это уже другая история.
Пожалуй, пункт 7 не такая уж хорошая новость. А вот остальными преимуществами красного вина можно смело пользоваться. Главное - не пить вино огромными дозами, потому как злоупотребление спиртным превратит всего его достоинства в недостатки.
Максимальную пользу красное вино принесет, если ограничиться одним бокалом в день. И не забывайте, что вино перегружено сахаром (вино делают из винограда), поэтому лучше всего отдавать предпочтение сухим сортам. Польза и вред вина для здоровья определяется умеренностью в употреблении.
Теги: Донбасс, врачи, алкоголь, инсульт, вино
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