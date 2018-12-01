День борьбы со СПИДом: в МОЗ назвали количество инфицированных украинцев

01.12.2018 16:10

1 декабря во всем мире проходит День борьбы со СПИДом. Отмечается, что с ВИЧ-инфекцией в мире живут около 37 млн человек, а в Украине - около 244 тысяч человек.



Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.



В Украине большинство новых случаев проявляются впервые на третьей и четвертой клинических стадиях ВИЧ-инфекции, когда состояние здоровья пациента уже неудовлетворительное.



Проблем с лечением в Украине сейчас нет. По словам главы МОЗ, Украина первой в Восточной Европе переходит на 100% обеспечения лекарствами, то есть каждый ВИЧ-инфицированный украинец может получать лечение бесплатно.



Как известно, быстрый тест на ВИЧ можно пройти у семейного врача или в любом учреждении первичной медицинской помощи.



Согласно докладу ВООЗ, в Восточной Европе распространяется эпидемия ВИЧ. Россия, Украина и Беларусь занимают первые строки антирейтинга.

Источник : https://zi.dn.ua