Все рубрики раздела
- Ученые вычислили опасную для здоровья дозу сна07:05
- Медики рассчитали оптимальную для здоровья продолжительность сна22:12
- В Украине выросли цены на лекарства, особенно - антибиотики21:46
- Названа безопасная для здоровья порция жареного картофеля18:55
- В Украине подорожали лекарства17:00
- Медики назвали привычки, "убивающие" желудок14:15
- Медики раскрыли неизвестное ранее свойство аспирина09:31
- Непогода нанесла сокрушительный удар по украинцам: Кто в зоне риска09:15
- Как "наркотики": названы продукты, вызывающие привыкание08:45
- Создан прибор для быстрого засыпания и качественного сна22:42
Ученые вычислили опасную для здоровья дозу сна
Сон днем незначительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Международная группа ученых признала, что переизбыток сна повышает риск заболеваний сердца. Исследование специалистов было опубликовано в журнале Европейского общества кардиологии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 360tv.
Ученые изучали дневники сна более 116 тысяч человек, собранные за восемь лет в семи регионах мира. Они установили, что оптимальная длительность сна шесть-восемь часов в сутки. Те, кто спит более восьми часов ежесуточно увеличивают риск смерти на пять процентов. Спящие более десяти часов рискуют на 41% сильнее.
Ученые отметили, что сон днем также незначительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, если человек спит менее шести часов.
Ранее ученые из университета штата Небраска в Омахе (США) выяснили, что куркума очень полезна для здоровья, так как повышает выносливость сердца. Эта приправа помогает доставлять химиотерапию в раковые клетки и положительно воздействует на работу сердца.
Теги: Донбасс, здоровье, сон, опасность
- Учитесь у йогов поддерживать тонус, или Как восполнить жизненную энергию
- Полезные советы, как справиться с бессонницей
- Информация для тех, кто оставляет на ночь телефон возле кровати
- Почему те, кто рано встает, в разы здоровее
- Чому не можна їсти перед сном?
- Врачи предупредили, чем опасно хроническое недосыпание
- Патриоты "взорвали" Луганск поздравлением08:00
- Конкурс красоты в «ДНР» напугал украинцев: "мисс Горловка" — мурашки по коже. ФОТО07:45
- Боевики на Донбассе "демотивированы в хлам" и "еле дышат": Гиркин рассказал, что реально происходит в "ДНР"22:31
- Сутки на Донбассе: боевики устроили новую провокацию на передовой21:32
- В Донецке пожаловались на российскую оккупацию: "Мы нищие и ничего не можем купить. Наша жизнь – катастрофа"20:08
- Губарев громко вернулся в Донецк: "А Тимофеев с Казаковым пусть сидят там, где сидят: в "ДНР" им теперь не рады"18:11
- Гиркин требует от Путина срочно начать войну с Украиной за Донбасс: наемник "ДНР" назвал причину мобилизации16:58
- В неконтролируемом пункте пропуска на границе с РФ прекращено движение16:38
- Сотни боевиков попались на Донетчине16:21
- Террорист "ЛНР" взорвал прохожую - тяжелораненую жертву спасают медики15:59
- Патриоты "взорвали" Луганск поздравлением08:00
- Конкурс красоты в «ДНР» напугал украинцев: "мисс Горловка" — мурашки по коже. ФОТО07:45
- В Раде готовят «облаву» на водителей: назад в прошлое07:32
- Конфликт в Азовском море: Россия уступила Украине07:15
- Ученые вычислили опасную для здоровья дозу сна07:05
- Успеть до конца года: прогноз Василисы Володиной на декабрь-201823:20
- Боевики на Донбассе "демотивированы в хлам" и "еле дышат": Гиркин рассказал, что реально происходит в "ДНР"22:31
- Украина вошла в сферу национальных интересов США из-за поведения Путина21:59
- Сутки на Донбассе: боевики устроили новую провокацию на передовой21:32
- США из-за ситуации в Керченском проливе провели внеплановый полет над Украиной21:04
- Ученые вычислили опасную для здоровья дозу сна07:05
- Успеть до конца года: прогноз Василисы Володиной на декабрь-201823:20
- Что нам продают под видом фруктовых йогуртов в супермаркетах: правда от врача-диетолога19:13
- Медики рассчитали оптимальную для здоровья продолжительность сна22:12
- В Украине выросли цены на лекарства, особенно - антибиотики21:46
- Названа безопасная для здоровья порция жареного картофеля18:55
- Что символизируют кольца на разных пальцах18:30
- В Украине подорожали лекарства17:00
- Астрологи назвали главный недостаток каждого знака зодиака15:00
- Медики назвали привычки, "убивающие" желудок14:15
- В "ДНР" "накроется" мобильная связь "Феникс": террористы выступили с официальным заявлением
- "Большой бабах, братская могила и разгромленная позиция", - у оккупанта "черная полоса" из-за военного положения
- "Три трупа, исчезнувшее оружие и сломанный миномет", - на позиции "ДНР" под Горловкой странное ЧП
- Славянск больше "не светит" оккупанту: на защиту Донбасса встанет Китай - подробности
- В Донецке пожаловались на российскую оккупацию: "Мы нищие и ничего не можем купить. Наша жизнь – катастрофа"
- ВСУ несут тяжелые потери: армия РФ гремит ударами ракетных комплексов
- "Крыму осталось 2 - 3 года, это единственное спасение", - пропагандист РФ о захвате Бердянска и Мариуполя
- «Дайте денег». Боевики жалуются на ухудшение жизни в «республике»
- Гиркин требует от Путина срочно начать войну с Украиной за Донбасс: наемник "ДНР" назвал причину мобилизации
- "ДНР" жестко подставила "оппоблоковца" Новинского: громкий скандал может закончиться плачевно