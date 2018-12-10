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Названа сладость, снижающая артериальное давление
Современная медицина доказала пользу лакомства.
Высокое кровяное давление становится все более распространенным явлением, и это не только просто «больной в возрасте». Наиболее часто используемые методы лечения гипертонии - это лекарственные препараты, отпускаемые по рецепту.
Как еще улучшить свое самочувствие, например, при помощи правильного питания, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Как питание сказывается на давлении?
Однако образ жизни и некоторые диетические изменения также являются очень полезными мерами для снижения артериального давления. Упражнения, снижение стресса, а также диеты DASH - все это своеобразные «препараты» для лечения высокого кровяного давления, которые могут уменьшить гипертонию в долгосрочной перспективе. Тем не менее, многие люди ищут способы снизить кровяное давление быстро, в то время как долгосрочное управление своим состоянием и самочувствием гораздо важнее чем быстрые средства исправления. Но бывают случаи, когда требуется более быстрое средство, например, при борьбе с симптомами гипертонического криза, такими как головные боли, для их более быстрого облегчения, тогда несомненно нужны гипотензивные препараты для экстренного применения.
Естественные средства для лечения высокого кровяного давления, которые могут относительно быстро и безопасно понижать артериальное давление могут поступать в организм в виде продуктов.
Миндаль, хотя и содержит большое количество жира и калорий, является отличным продуктом, которым можно не только подкрепиться, но и сдержать повышающееся в определенное время суток кровяное давление.
Кайенский перец нельзя упускать из виду, и некоторые считают, что это лучший инструмент для быстрого снижения артериального давления. Это потому, что при его потреблении расширяются кровеносные сосуды. Это, в свою очередь, может увеличить кровоток, который может быстро снизить кровяное давление.
Еще одно съедобное средство, которое стоит иметь ввиду, - это темный шоколад. Доказано, что химический состав и содержание флавоноидов в нем фактически снижают артериальное давление при употреблении. Это может сделать его отличной закуской, если вы чувствуете, что гипертония досаждает вам. Также снижение стресса может сыграть важную роль в лечении гипертонии, а расслабление с помощью кусочка или двух темного шоколада определенно может быть расслабляющим и успокаивающим.
Чеснок и куркума также считаются эффективными способами быстрого снижения кровяного давления. Эти натуральные продукты также являются отличным дополнением к диете при гипертонии для долгосрочного поддержания и управления данным состоянием.
Но важно помнить, что вы никогда не должны пропускать прием медикаментозных средств, назначенных врачом или прекращать принимать предписанные лекарства в пользу средств для снижения кровяного давления диетой. Серьезные осложнения со здоровьем могут возникать из-за гипертонии, которая недостаточно контролируется, и поэтому необходима надлежащая медицинская помощь. Лучшей формой лечения высокого кровяного давления является комбинированный подход к проблеме со здоровьем в сочетании с эффективными изменениями образа жизни и средствами защиты наряду со здоровой диетой и хорошим набором физических упражнений.
Используя все эти инструменты, многие понимают, что в долгосрочной перспективе их гипертония хорошо управляема, чтобы безопасно уменьшить потребность в медикаментах для лечения.
Теги: Донбасс, шоколад, артериальное давление
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