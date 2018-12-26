Все рубрики раздела
- Что можно и что нельзя делать, если заболел гриппом13:30
- В Украине запретили противовирусный препарат10:16
- Как избежать похмелья на Новый год: семь советов от опытного врача09:45
- Врачи подсказали, как избежать похмелья в Новый год22:01
- Стоматологи назвали продукты, "убивающие" белизну зубов19:06
- Названы продукты, которые категорически нельзя есть на завтрак12:00
- Доктор Комаровский подсказал, как не отравиться во время новогодних праздников11:15
- Супрун назвала лучшие способы профилактики гриппа09:13
- Взаимосвязь между котами и болезнями человека18:51
- Диета от прыщей: пять продуктов для идеальной кожи18:18
Что можно и что нельзя делать, если заболел гриппом
По данным ВОЗ, украинцам в этом году угрожают три вида гриппа: «Мичиган», «Колорадо» и «Сингапур». По мнению докторов, лучший способ предохраниться от гриппа – это сделать прививку.
Однако в Украине число привитых граждан не достигает и одного процента. Для сравнения в Польше, Венгрии, Румынии и Словакии прививки от гриппа сделали уже 40% населения. Стоит такая прививка в пределах 200 гривень.
Если все же болезнь не минула
Сразу, понятно, нужно обратиться к врачу. А пока такой возможности нет, нельзя сбивать температуру ниже 38,5 градуса. Это защитная реакция организма и она помогает ему бороться с вирусом.
Сбивать температуру нельзя аспирином. Это лекарство крайне опасно при «Мичигане», а узнать, каким вирусом заболел человек, можно только в лаборатории.
Симптомы всех типов гриппа очень похожи. Лучше сбивать температуру парацетамолом.
Но при этом доктора не советуют злоупотреблять, например, «Колдрексом», «Фервексом» и другими подобными препаратами. Вместо чая их пить нельзя. Содержащийся в них парацетамол в больших дозах может вызвать изменения в печени.
Что не поможет предохраниться от болезни
Малоэффективна маска. Она не защищает от бактерий, а накапливает их под собой, не давая заразить других. Менять маску надо каждые 30-40 минут. Иначе она становится рассадником бактерий.
Не советуют доктора предохраняться от гриппа и водкой с перцем. Быстрого эффекта это не даст, а навредить здоровью может.
Не спасут от гриппа и закаливающие мероприятия, например, обливание водой. Эта процедура научит организм не реагировать на холод, но грипп вызывает не холод, а вирус.
Чем грипп отличается от респираторного заболевания
Грипп молниеносно вызывает высокую температуру, иногда до 39-40 градусов. Респираторное заболевание протекает более затянуто, вначале закладывает нос, чувствуется боль в горле. Да и температура при ОРВИ редко поднимается выше 38,5 градуса.
При гриппе заболевший чувствует ломоту во всем теле, слабость и боль в мышцах. К тому же, нередко заболеванию сопутствуют симптомы отравления: слезоточивость и сухой кашель.
Теги: Донбасс, здоровье, грипп, лечение
- Расследование "Донбасса". Паника вокруг "свиного гриппа" организована
- Жители Мариуполя показывают чудеса стойкости
- Гриппозный "пульс" опять участился
- Грипп опасен для мозга: ученые пришли к неожиданному выводу
- В Донбассе детей снова отправляют на карантин из-за вспышки ОРВИ
- Детские сады Мариуполя нашли рецепт от гриппа
- На Донбассе рассыпали мины с вертолета 14:32
- Главную елку Мариуполя украсят корабли с именами пленных моряков14:15
- ВСУ нанесли мощный ответ противнику: уничтожен ДОТ, погибли члены НВФ12:15
- На Донбассе становится "жарко": российские наемники поплатились за атаку11:39
- В «ДНР» раскрыл причину фейка о «химатаке»11:12
- В ОРДО в новогоднюю ночь отменили «комендантский час»10:50
- Главарь «ДНР» Пушилин «заинтересовался» жилым фондом09:30
- Массовые задержания в "ДНР": боевики начали охоту на "украинских диверсантов" 08:15
- В районе Хрустального обнаружены «Грады» группировки «ЛНР»07:42
- Дончане встревожены: в городе возросла «активность» боевиков «ДНР»07:30
- На Донбассе рассыпали мины с вертолета 14:32
- Главную елку Мариуполя украсят корабли с именами пленных моряков14:15
- Гуляла с любовником: женщина вернулась домой, воскреснув после кремации14:00
- Варфоломею подарят Межигорье и десятки храмов в Украине: весь список13:45
- Что можно и что нельзя делать, если заболел гриппом13:30
- Человечество обречено: известный уфолог заявил, что знает даты вторжения инопланетян Нибиру на Землю13:15
- Российский буксир затонул в порту Керчи13:03
- Заставят переплачивать: жителям украинских новостроек подложат «свинью»12:48
- «Это вообще караул», - названа скрытая угроза Крымского моста12:30
- ВСУ нанесли мощный ответ противнику: уничтожен ДОТ, погибли члены НВФ12:15
- Что можно и что нельзя делать, если заболел гриппом13:30
- В Украине запретили противовирусный препарат10:16
- Как избежать похмелья на Новый год: семь советов от опытного врача09:45
- Найти деньги во сне: к чему это снится09:02
- Животный гороскоп: какие животные покровительствуют 2019 году07:15
- Запасаемся попкорном: что будет с Керченским мостом после зимы22:27
- Астрологи составили любовный гороскоп на последнюю неделю 2018 года09:52
- Чому 25 грудня варто триматися подалі від лісу і вже можна думати про літо08:35
- Что нельзя делать в первые дни 2019-го: верные приметы22:19
- Врачи подсказали, как избежать похмелья в Новый год22:01
- Есть знак Зодиака, которому стопроцентно повезет в 2019-м
- В МИД РФ анонсировали «полномасштабное наступление ВСУ» на Донбассе
- В Донецке прозвучали мощные взрывы: "Шарахнуло неслабо, один взрыв, еще один"
- "ДНР", РФ вас люто кинула": Проверка из России подписала приговор Харцызску - канатный завод закроют
- Пенсии снова можно восстановить по справке переселенца: проблемы в базе ВПЛ устранены
- "Немножко пьяная" певица Брежнева громко опозорилась на эфире у пропагандистов: видео вызвало в Сети ажиотаж
- Стреляли по машине, попали по "ДНРовцу": в Комсомольском "гаишники" случайно ликвидировали боевика
- Расшифровано новое Пророчество на январь 2019 года
- В ОРДО рассказали, какой батальон ВСУ будет «наступать» на Горловку
- Генсек ОБСЕ сделал скандальное заявление про Украину и боевиков ДНР-ЛНР