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Медики назвали новогодние продукты, которые могут быть опасны для здоровья
Не стоит злоупотреблять мандаринами
Медики не устают повторять о том, что продукты новогоднего стола могут быть опасными как потенциальные источники аллергии и пищевых отравлений, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Врачи выступили с советами воздержаться от чрезмерного употребления в праздники красной икры, мандаринов, шоколада, а также не готовить в большом количестве салатов, которые потом будут долго храниться в холодильнике.
Выступившая на страницах прессы врач аллерголог-иммунолог Дарья Фомина отметила: при неконтролируемом употреблении в пищу «главных» продуктов новогоднего стола аллергическая реакция может возникнуть даже у тех людей, которым не свойственна аллергия.
«Не стоит злоупотреблять мандаринами, красной икрой и шоколадом, знайте меру во всем», - сообщила Фомина.
Помимо мандаринов, опасными для организма могут оказаться и новогодние салаты. По словам экспертов, такие салаты принято готовить большими партиями, доедая их после праздничной ночи. Но от этой традиции они настоятельно советуют отказаться. Следует помнить, что новогодний оливье не стоит хранить (даже в холодильнике!) больше суток, а купленные готовые салаты необходимо съедать сразу же и не хранить их вообще.
«Есть общее правило: если готовое блюдо не подвергается повторной термической обработке (это касается оливье, винегрета, любого другого салата) после того, как блюдо приготовлено, его срок реализации составляет всего лишь два часа, поскольку стерильных продуктов нет вообще. В течение двух часов это должно быть съедено, дальше уже нет гарантии от пищевого отравления»
Также следует быть очень осторожными с красной икрой. Специалистами была проведена предновогодняя экспертиза этого продукта. В икре, как выяснилось, может присутствовать кишечная палочка.
Теги: Донбасс, здоровье, новый год, продукты, медицина
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