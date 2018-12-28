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Архив - Будь здоров!

Медики объяснили, почему не стоит полностью отказываться от сладостей

28.12.2018 16:30
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Медики объяснили, почему не стоит полностью отказываться от сладостей

Названы три продукта, на которых не нужно экономить.

Экономия семейного бюджета – похвальная черта, но некоторые продукты питания должны оставаться в рационе неизменно высококачественными независимо от цены. 

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.

Эксперты по здоровому питанию рассказали о трех продуктах, на которых нельзя экономить и, тем более, полностью отказываться.

«Исключение из рациона этих продуктов или замена их аналогами может обернуться крайне негативными последствиями для организма и состоянии здоровья», - высказали терапевты свою точку зрения по данному вопросу.

В частности, врачи порекомендовали регулярно есть мясо, и подсказали, что употреблять этот продукт лучше всего по системе «день через день». Согласно данному методу дни употребления мяса или птицы нужно чередовать с днями, когда употребляются растительные продукты, богатые белком, - он помогает сохранить и здоровье, и бюджет.

Также, отмечают эксперты, не стоит экономить на сладостях и выпечке. «Это может показаться странным, но ведь только крайне незначительное количество людей может полностью отказаться от этих продуктов. Поэтому важно употреблять только очень качественные сладости», - пояснили эксперты.

Они напомнили, что дешевые сладости часто являются источником вредных трансжиров.

Еще, по мнению медиков, из рациона питания нельзя исключать орехи (семечки). В них содержатся незаменимые микроэлементы, не говоря уже о том, что в орехах много растительного белка и ненасыщенных жирных кислот.



Теги: Донбасс, здоровье, сладости, медицина
 
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