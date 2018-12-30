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Почему дышать над картофельными парами опасно для здоровья
Медики рассказали, какую опасность для организма человека несёт привычка лечить простуду, вдыхая пары только что сваренного картофеля. Так пишет replyua.net, ссылаясь на newsyou.info.
Так, картофельные пары не способны проникать в ткани дыхательных органов. Следовательно, они не могут поставлять туда фитонциды. Таким образом, можно утверждать, что картофельные пары не являются противомикробным средством, как это принято считать в нашем обществе. Однако, вдыхая картофельный пар, человек может спровоцировать возникновения у себя бронхита. Кроме того, люди не способны регулировать температурный режим данного «средства». Это может негативно сказаться на работе голосовых связок человека. Также картофельные пары способны вызвать отёк слизистой оболочки горла и нарушить отток жидкости из гайморовых пазух.
Данный метод народной медицины запрещен в педиатрии. Так, статистика говорит о высоком уровне травматизма детей в случае лечения при помощи вдыхания картофельных паров. Как известно, дети очень активные. Поэтому часто переворачивают на себя кипяток, которые родители предлагают им использовать в качестве средства для лечения простуды. Поэтому, при возникновении проблем со здоровьем, стоит немедленно обращаться к врачу, который назначит вам действенные методы лечения диагностированной болезни.
Теги: Донбасс, здоровье, опасность
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