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Лучшее «средство» от похмелья

31.12.2018 12:45
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Лучшее «средство» от похмелья

Самым лучшим средством от похмелья является газировка с лимонным соком. Об этом заявили китайские ученые из университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу.

По информации, газированная вода с лимоном уменьшает концентрацию ацетальдегид, который возрастает в организме после употребления алкоголя. Кроме того, газировка активизирует фермент, ускоряющий усвоение, расщепление и выведение побочных продуктов алкоголя из организма.

По словам исследователей, похмелье возникает не только из-за злоупотребления алкоголя, но и из-за его медленных процессов усвоения.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, здоровье, ученые, похмелье
 
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