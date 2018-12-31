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Лучшее «средство» от похмелья
31.12.2018 12:45
Самым лучшим средством от похмелья является газировка с лимонным соком. Об этом заявили китайские ученые из университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу.
По информации, газированная вода с лимоном уменьшает концентрацию ацетальдегид, который возрастает в организме после употребления алкоголя. Кроме того, газировка активизирует фермент, ускоряющий усвоение, расщепление и выведение побочных продуктов алкоголя из организма.
По словам исследователей, похмелье возникает не только из-за злоупотребления алкоголя, но и из-за его медленных процессов усвоения.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, здоровье, ученые, похмелье
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