Все рубрики раздела
- Мифы о похмелье: чего не стоит делать утром после алкогольной вечеринки12:10
- Медики подсказали, как избавиться от похмелья без таблеток22:12
- Если простудились на Новый год: как выздороветь быстро и эффективно21:48
- Медики рассказали, какие напитки лучше пить в новогоднюю ночь20:48
- Медики назвали сладость, укрепляющую сердце15:48
- Лучшее «средство» от похмелья12:45
- Врачи подсказали, как подготовить организм к новогоднему застолью10:34
- «Выпейте шампанское и ложитесь спать»: доктор рассказал об опасности в новогоднюю ночь16:10
- Сколько можно хранить еду, оставшуюся после Нового года10:50
- Врачи назвали три верных признака аллергии на алкоголь10:10
Мифы о похмелье: чего не стоит делать утром после алкогольной вечеринки
Шесть мифов о похмелье, в которые стоит прекратить верить.
Эксперты в области здоровья не устают опровергать распространенные мифы о похмелье. Приведенный ниже список был опубликован в журнале Prevention несколько лет назад, но утром 1 января ми посчитали нужним напомнить о нем.
Когда после вечеринки люди хотят предотвратить или облегчить симптомы похмелья, зачастую они используют широко известные, но абсолютно неэффективные приемы, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Шесть мифов о похмелье, в которые стоит прекратить верить:
1. Для хорошего самочувствия нужно опохмелиться на следующий день. Употребление алкоголя утром после пьянки может оттянуть, но не предотвратить похмелье. Излечиться с помощью того же вещества, которое привело к плохому самочувствию, невозможно, утверждает директор Национального института США по вопросам злоупотребления алкоголем и алкоголизма Джордж Кооб. Дополнительная доза спиртного принесет еще больше вреда для печени и мозга, а также спровоцирует сильную головную боль спустя несколько часов.
2. Антипохмельные таблетки перед сном. Злоупотребление алкоголем вызывает обезвоживание организма и головную боль, интоксикацию печени и мозга. Аспирин и ибупрофен являются противовоспалительными средствами и борются с интоксикацией, однако полностью снять симптомы похмелья могут не всегда. Медики категорически не рекомендуют принимать против похмелья парацетамол, поскольку он перегружает и без того перегруженную печень.
3. Хлеб уменьшает влияние алкоголя. Хлеб не ведет себя как губка, говорит профессор семейной медицины в Медицинском центре Университета Лойолы Аарон Мишельфелдер. Хлеб может замедлить всасывание алкоголя в кровь, но не уменьшит его воздействие. Чтобы заблокировать поглощение организмом спиртного, в процессе застолья ешьте жирную пищу.
4. Нужно хорошо проспаться. На самом деле алкоголь выходит из организма двумя путями: через мочу и через дыхание. Поэтому, если вы хотите быстрее протрезветь и избавиться от похмелья, вам нужно не спать, а, наоборот, – двигаться, чтобы активнее дышать. Попробуйте прогуляться или выйти на пробежку, если, конечно, найдутся силы. Также не забывайте пить много воды.
5. Лучшее лекарство от похмелья – вредный завтрак. Если похмелье сопровождается не только головной болью, но и тошнотой, не стоит завтракать жареными сосисками, яйцами, картофелем или любым фаст-фудом. Выбирайте легко усваиваемые продукты, которые повысят уровень сахара в крови и переварятся организмом без проблем. Отлично подойдут простые углеводы, например, белый хлеб, крекеры, сладкие фрукты, мед.
Эксперты отмечают, что в нормальном состоянии печень автоматически производит больше глюкозы в случае снижения уровня сахара в крови. При алкогольном отравлении печень, в первую очередь, занята метаболизмом спиртного, а не регуляцией уровня сахара.
6. Чашка крепкого кофе поможет восстановиться. К сожалению, крепкий свежесваренный кофе может только усилить похмельную тошноту. «Кофеин помогает стать более сосредоточенным и бдительным, но не выводит из организма алкоголь», – говорит Аарон Мишельфелдер.
Теги: США, Донбасс, алкоголь, отравление, питание, похмелье, глюкоза, миф
- Лещи и грибы «охотятся» на людей
- Новый год-2012. Как правильно пить, чтобы потом не было мучительно больно
- Пирамида здоровья: продукты, которые приносят пользу и берегут деньги
- Евро-2012 пройдет, а зависимость останется. От… пива
- На Пасху врачи спасали "празднующих"
- Украинцам рассказали, чем кормят солдат НАТО
- Схемы от Пушилина12:48
- Донецк: Жители показали, какие салюты запускали в Новый год. ВИДЕО12:26
- Утром 1 января только у одного КПВВ были очереди10:21
- Нападение боевиков на ВСУ обернулось смертельными потерями: "ЛНР" и "ДНР" в шоке10:19
- Развлекают бабушки в кокошниках, а людей нет: Опубликовано видео новогоднего празднования в оккупированной Горловке. ВИДЕО09:58
- В следующем году на Восток Украины отправятся 30 локомотивов General Electric20:15
- Новогодний "подарок": резонансное решение Кремля поставило на уши жителей "Л/ДНР" 19:20
- В ОРДО сменили крупного «чиновника»18:33
- Минобороны Украины заявило о наращивании войск РФ у границы с Украиной18:00
- В России уведомили, какие города Украины Путин попытается захватить первыми: Мариуполь не в их числе 15:32
- Схемы от Пушилина12:48
- Донецк: Жители показали, какие салюты запускали в Новый год. ВИДЕО12:26
- Мифы о похмелье: чего не стоит делать утром после алкогольной вечеринки12:10
- В Украине повысили пенсии двум категориям граждан11:51
- Новий рік: Вдягайте найкраще, святкуйте найвеселіше і в жодному разі не працюйте11:32
- Астролог назвал «любимчиков» и «неудачников» 2019 года11:13
- Стало известно, какой украинский город Россия захватит первым10:53
- К чему украинцам готовиться в январе: праздники, выходные и затмения10:37
- Утром 1 января только у одного КПВВ были очереди10:21
- Нападение боевиков на ВСУ обернулось смертельными потерями: "ЛНР" и "ДНР" в шоке10:19
- Мифы о похмелье: чего не стоит делать утром после алкогольной вечеринки12:10
- Астролог назвал «любимчиков» и «неудачников» 2019 года11:13
- Медики подсказали, как избавиться от похмелья без таблеток22:12
- Если простудились на Новый год: как выздороветь быстро и эффективно21:48
- Стало известно, как собаки определяют плохих людей21:37
- Что нельзя делать на Новый, 2019-й год: ночные запреты21:00
- Медики рассказали, какие напитки лучше пить в новогоднюю ночь20:48
- Денежные новогодние приметы16:13
- Медики назвали сладость, укрепляющую сердце15:48
- Выиграют даже в лотерею: названы главные счастливчики 2019 года14:20
- Справка ВПЛ и пенсии: УТСЗН продолжают верификацию переселенцев
- Новая база данных о переселенцах: В УТСЗН выразили опасения
- Смс поздравления с наступающим Новым 2019 годом Свиньи
- Уже отчаялись: украинцы дали прогноз по окончанию войны
- В ОРДО сменили крупного «чиновника»
- В Азовское море вошла вражеская флотилия, раскрыто число кораблей
- Новогодний "подарок": резонансное решение Кремля поставило на уши жителей "Л/ДНР"
- Последние вздохи народной республики
- «Всегда бы так». На КПП ОРДО пеших единицы, машин нет
- Минус семь оккупантов РФ за сутки: ВСУ сурово пресекли циничные провокации и обстрелы боевиков