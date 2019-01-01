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Стало известно, почему новогодние праздники полезны для здоровья
Эксперты заявили, что новогодние праздники это не только сильный стресс для организма, траты и серьезные хлопоты, но они могут быть очень полезны для здоровья.
Специалисты назвали то, что может принести пользу и психическому и физическому здоровью:
1.Глинтвейн
В этот популярный зимний напиток входят красное вино, цитрусовые и специи, которые содержат много полезных веществ. Так, красное вино является мощным антиоксидантом, защищающим клетки от повреждений и таким образом снижающим риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака. В цитрусовых много витамина С, важного для крепости иммунной системы, а специи полезны для иммунитета и пищеварительной системы.
2. Подарки
Получение подарков, пожертвования, помощь помогают людям дольше жить. По данным исследования, опубликованного в журнале Psychology and Aging, у людей старшего возраста, занимающихся волонтерской работой, ниже риск развития гипертонии.
3. Украшение дома
Праздничная атмосфера в доме стимулирует выработку гормона дофамина, укрепляющего нервную систему, повышающую устойчивость к стрессам, благотворно действующего на качество сна. Психолог Марина Деркач отмечает:
«Новый год — это прекрасная возможность перестать бежать, остановиться, выдохнуть и немного успокоиться. Кто-то скажет, что новогодние праздники — это бесконечная суета, которая как раз остановиться и не позволяет: организация праздника, походы в гости и приемы гостей, выбор и упаковка подарков. Но это праздничная суета, со вкусом волшебства, и самый главный позитив от праздников — вот эта „волшебная энергия“. Кто-то ждет чуда, а когда его не происходит, по-детски расстраивается. И при этом забывает, что настоящее чудо — это мы сами и наши близкие, с которыми мы делим наши счастливые мгновения».
Источник: donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, здоровье, стресс, праздники, подарки, глинтвейн, Новый год
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