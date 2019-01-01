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Ученые заявили, что алкоголь и кофе продлевают жизнь
Ученые Калифорнийского университета пришли к выводу, что употребление кофе и алкоголя поможет прожить более 90 лет.
Трудно поверить, но ежедневное умеренное употребление этих вредных напитков может стать источником долголетия, передаетMedikForum и zi.dn.ua.
В 2003 году ученые начали исследование под названием «90+». В исследовании принимали участие люди самой старшей возрастной группы. Оказалось, что люди, которые пили алкоголь и кофе в умеренных количествах, прожили дольше, чем те, кто не употреблял подобных напитков. Кроме того, лишний вес после 70 лет также способствовал большей продолжительности жизни, нежели дефицит веса.
Как оказалось, ежедневное употребление двух порций вина или пива снижает риск преждевременной смерти на 18%, а две чашки кофе в день уменьшают вероятность преждевременной смерти на 10%.
Теги: Донбасс, алкоголь, долголетие, кофе, жизнь, ученые
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