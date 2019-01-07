Врачи рассказали, как правильно закаляться зимой

07.01.2019 08:46

Как не перестараться.



Закаляться полезно, если это делать правильно, а вот новичкам следует подготовиться и начинать постепенно, если, конечно, они не хотят на следующий же день оказаться в больнице с пневмонией, передает Хроника.инфо со ссылкой на Нyser.



Началась зима и многие «загорелись» идеей закаляться, что при неправильной последовательности и температуре может привести к серьезным заболеваниям.



Регулярная закалка способствует поддержанию иммунитета, ускорению метаболизма, укреплению нервной системы.



Если начать закаляться неправильно, могут появиться осложнения.



Вот несколько правил, которые помогут начать закаляться с пользой для здоровья:



Не нужно сразу обливаться холодной водой из ведра. Закаливание начинайте с мягких и щадящих процедур, среди которых воздушные и солнечные ванны (при температуре воздуха от 12 градусов).



Постепенно начинайте умываться холодной водой комнатной температуры, но с каждым днем градус ее нужно понижать. Приступая к дальнейшим процедурам, помните о золотом правиле закалки - регулярности.



Готовы к обливанию? Не спешите. Начните с контрастного душа. Чередуйте привычную температуру с холодной. Первый сеанс должен длиться 10 секунд, постепенно увеличивайте его до 1 минуты.



Далее можно взяться за закаливание стоп. Необязательно сразу ходить босиком по снегу. Наберите на дно ванны прохладную воду и встаньте в нее, переступая с ноги на ногу. Каждые 2–3 дня снижайте температуру воды на 1 °C.



Ищете более щадящий способ закаливания? Есть еще обтирание холодной водой. Сначала смоченной в воде губкой или полотенцем нужно обтереть верхнюю часть тела, затем растереть ее сухим полотенцем, а потом сделать то же самое с нижней частью тела.



Выполняя процедуры, прислушивайтесь к своему организму. Если почувствовали озноб, остановитесь. Видимо, организм еще не готов.