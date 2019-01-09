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Архив - Будь здоров!

Медики рассказали, кому ни в коем случае нельзя употреблять имбирь

09.01.2019 09:48
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Для большинства людей имбирь полезен, но все же бывают исключения.

В последнее время имбирь стал очень популярной пряностью: его используют в блюдах, напитках, и даже делают с ним косметические средства. 

Но есть некоторые группы людей, кому употреблять имбирь в пищу строго противопоказано, пишет Хроника.инфо со ссылкой на clutch.

Несмотря на всю свою пользу, имбирь следует употреблять с осторожностью.

Кому нельзя есть имбирь:

В первую очередь, стоит упомянуть беременных женщин: так как имбирь обладает стимулирующим эффектом, растительного его присутствие в рационе может вызвать сокращения гладкой мускулатуры матки, что вполне может спровоцировать серьезные нарушения в развитии плода. Медики также добавили, что маточные сокращения могут помешать нерожденному ребенку получать достаточное количество полезных веществ.

Имбирь ускоряет кровоток, из-за чего он практически противопоказан людям, у которых есть проблемы со свертываемостью крови. В частности, к этой группе относятся пациенты с гемофилией.

Также не стоит включать этот продукт в рацион слишком худым людям, так как он обладает свойством уменьшать аппетит и стимулировать быстрый обмен веществ. В случае, если вес играет важную роль для поддержания здоровья, лучше ограничить себя в употреблении имбиря.

Во время курса лечения препаратами, предназначенными для регуляции артериального давления или уровня сахара в крови, употреблять имбирь категорически не советуется.



Теги: Донбасс, здоровье, имбирь
 
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