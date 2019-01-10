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Грипп и простуда: как отличить и как лечить
Грипп и простуда имеют отличия и лечатся по-разному, уверяет и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
Первое отличие заключается в том, что простуда всегда начинается постепенно, а ощутить слабость или невысокую температуру можно лишь спустя несколько дней. Симптомы гриппа развиваются резко: всё начинается сразу с высокой температуры, слабости, боли в глазах и мышцах. Можно легко определить, когда началась болезнь.
Во время простуды температура может подняться до 37,5 и остаться на этом же уровне. Однако во время гриппа температура тела повышается до 38 градусов и выше и появляется с самого начала болезни.
Проявления интоксикации во время простуды практически незаметны. При простуде характерно ощущение слабости. Во время заболевания гриппом человек ощущает ломоту тела, озноб, головную и мышечную боль, которые сопровождают болезнь с самого начала.
Насморк характерен больше для простуды, а во время гриппа он может вовсе отсутствовать или появиться на 2-3-й день.
Во время простуды кашель может вызывать боль в горле, при этом он не очень выражен. Однако во время гриппа это один из главных признаков и может вызывать боль в грудной клетке.
Боль в горле - один из признаков простуды, ведь для гриппа он нехарактерен и может появиться лишь на 3-4-й день болезни.
Во время простуды боли в глазах практически не ощущается, вместо нее может быть ощущение "песка" в глазах. Однако для гриппа это характерный признак, а именно: слезоточивость, покраснение и светобоязнь.
Во время простуды может ощущаться одышка, однако это может быть связано лишь с заложенностью носа. Во время болезни гриппом одышка связана с дыхательной недостаточностью, при ощущении которой необходимо сразу обратиться к врачу.
Также Супрун дала на своей странице в Фейсбуке несколько советов, которых нужно придерживаться, если заболели:
обычную простуду организм может побороть сам с помощью постельного режима и обильного питья на протяжении 3-4 дней;
для лечения гриппа или простуды с осложнениями необходимо использовать противовирусные лекарства - такие как озельтамивир, занамивир и балоксавир, но только в случае, если их прописал врач;
препараты, которые уменьшают боль в горле или кашель, лишь на время могут улучшить состояние;
сбивать температуру взрослым необходимо лишь в том случае, если она поднялась до 38,5 градусов и выше, при этом используя парацетамол или ибупрофен;
не лечить вирусные заболевания антибиотиками, такие виды медикаментов выписывают лишь при бактериальных заболеваниях, таких как пневмония или бронхит;
если появилась одышка, высыпание на коже, кровохаркание, синюшность на коже, тошнота, диарея, боль в груди, понижение давления, слабый пульс, аритмия, нарушение сознания или судороги, необходимо сразу обратиться к врачу или вызвать "скорую".
Супрун советует не заниматься самолечением и в любом случае обращаться за помощью к врачу для установления точного диагноза.
Источник: avdeevka.city
Теги: Украина, Донбасс, врачи, простуда, грипп, лечение, диагноз
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