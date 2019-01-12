Британские ученые назвали самое эффективное средство от кашля

12.01.2019 16:15

Британские ученые из Университета Халла назвали шоколад лучшим средством от кашля и респираторных заболеваний.

Об этом пишет Daily Record, передает donpress.com.

Ученые провели наблюдение за, а состоянием здоровья 163 пациентов которые страдали от кашля и принимали лекарства с добавлением какао.

Согласно данным, уже за несколько дней лечения люди почувствовали значительное облегчение. Это объясняется тем, что в шоколаде содержится вещество теобромин (алкалоид какао).Он лучше подавляет желание кашлять, чем кодеин, который часто входит в состав в лекарств.

Ученые объяснили, что эффект шоколада объясняется его способностью обволакивать горло и блокировать нервные окончания, тем самым подавляя желание кашлять.

По мнению исследователей, кусочек черного шоколада поможет сократить дозу медекаментов при лечении кашля .