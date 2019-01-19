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Названа каша, способная заменить мясо

19.01.2019 17:00
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Названа каша, способная заменить мясо

Десять преимуществ гречки.

Гречка - это очень питательная, энергетическая и вкусная пища, которую можно употреблять вместо риса или обычной овсяной каши. Она становится популярной не только в Украине, но и во всем мире, передает Хроника.инфо со ссылкой на Hyser.

Десять преимуществ гречки:

1. Гречка является отличным источником высококлассного, легкоусвояемого белка. Это делает ее отличным заменителем мяса.

Гречневая мука обладает высоким содержанием белка, и в настоящее время изучается для ее возможного использования в диетическом питании с целью снижения уровня холестерина в плазме, жировых отложений и холестериновых камней в желчном пузыре.

2. Гречка является отличной альтернативой жиров. Гречневый крахмал может также выступать как отличная альтернатива жира в обработанных пищевых продуктах.

3. Из листьев гречихи делают концентрированную вытяжку рутину для медицинских целей и лечения высокого артериального давления.

4. Гречиха является гипоаллергенным продуктом. Лузги гречихи используется как наполнитель для подушек, которыми пользуются люди с аллергией на перья, пыль и пыльцу.

5. Гречка полезна для диабетиков. В канадских исследователей появились новые свидетельства в пользу того, что гречка может быть полезной при лечении диабета (соответствующие данные опубликованы в издании «Журнал земледельческой и пищевой химии»).

Обладая гликемическим индексом 54, она снижает уровень сахара в крови медленнее, чем рис или продукты из пшеницы.

6. Гречка является легкоусвояемым продуктом. Свойства гречихи: нейтральная термическая природа; сладкий аромат; очищает и укрепляет кишечник и улучшает аппетит. Эффективна для лечения дизентерии и хронической диареи.

7. Гречневая крупа не содержит химикатов. Гречка растет так быстро, что обычно ей не нужно много пестицидов или других химических веществ-ускорителей роста.

8. Гречиха хорошо вытягивает избыточную жидкость из областей тела, подверженных набухания
С гречки можно сделать пластырь / горчичник.

9. Гречиха является согревающим пищей. Согласно макробиотической классификации, гречка является пищей ян и особенно хороша для употребления в холодные зимние месяцы.

10. Гречка не содержит клейковины и не является зерном. Поэтому она отлично подходит для больных целиакией и тех, кто не употребляет зерновые и глютен.

Питательность гречки:
- Содержит высококачественный белок и все девять основных аминокислот, включая лизин.
- Богатая железом.
- Богатая углеводами (80%).
- Содержит большое количество антиоксидантов.
- Содержит множество минералов и витаминов, таких как цинк, медь и никотиновую кислоту.
- Богатая рутином.

Следует хранить в герметичном контейнере в сухом прохладном месте.



Теги: Донбасс, каша, мясо, гречка
 
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