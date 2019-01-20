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Названы ранние признаки развития диабета
Медики в который раз решили напомнить всем о том, как чувствует себя человек при повышенном уровне сахара в крови, передает Хроника.инфо.
Сахарный диабет с каждым годом становится все более молодым. Если раньше этот недуг одолевал стариков, то сейчас им нередко болеют дети и молодежь. Данное заболевание может развиваться бессимптомно или проявляясь таким образом, что человек может не обратить внимание на какие-либо симптомы.
В связи с этим врачи вновь напомнили, что эти признаки развития диабета должны вас встревожить и заставить немедленно сдать кровь на сахар:
1. Повышенная утомляемость. Многие диабетики отмечают, что изначально перед походом в больницу они некоторое время испытывали жуткую усталость и даже после того, как хорошенько выспались. Буквально 5-10 минут физической активности при повышенном уровне сахара в крови приведет к тому, что человек будет валиться с ног от утомления. В любом случае при таком симптоме следует пройти медицинское обследование и выяснить точную причину этого недомогания, но оставлять все, как есть, категорически нельзя, ведь это может стоить вам жизни.
2. Жажда и зверский аппетит. Когда в крови повышается уровень глюкозы человеку хочется пить и у него наблюдается сухость во рту в течение всего дня или ночи. Употребление большого количества воды приведет к отечности, поэтому если вы несколько дней не можете справиться с жаждой, то первым делом обратитесь к терапевту и сдайте кровь. То же самое касается и проявления зверского аппетита. Чем больше сахара в крови, тем меньше глюкоза попадает в клетки, отсюда и появляется жуткое чувство голода и человеку хочется съесть все, что под рукой.
3. Похудение. На начальной стадии развития сахарного диабета больной может резко похудеть, но при этом ему не нужно будет садиться на диету и бегать по утрам. Низкий уровень инсулина в крови и повышенные показатели сахара приводят к тому, что в кровеносной системе нарушается метаболизм глюкозы, а в таком случае происходит ускоренное сжигание именно жировых клеток и поэтому человек «тает» на глазах.
4. Тревога и агрессия. Люди, сами того не замечая, становятся более злыми и эмоциональными в момент, когда уровень сахара в их крови поднялся выше нормы. Этот признак чаще всего остается без внимания, поэтому диабет спокойно развивается и в скором времени даст о себе знать.
5. Снижение зрения. Как у взрослых, так и у детей, вместе с развивающимся диабетом садится зрение. Больные могут замечать, что не могут сконцентрировать взгляд на каком-то предмете или же просто плохо видят перед собой и вдалеке от себя. Глаза при диабете страдают от клеточного голодания и деформации, так что если у вас резко ухудшилось зрение, то есть смысл проверить кровь на уровень сахара в ней.
Теги: Донбасс, диабет, признак, развитие
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