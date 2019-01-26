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Ранні симптоми онкологічних хвороб

26.01.2019 08:00
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Ранні симптоми онкологічних хвороб

Щоб вберегти себе від раку, потрібно знати його ранні симптоми. 

Зміни в системі дихання. Може, наприклад, виникнути дуже тривалий кашель при відсутності застуди, бронхіту або алергії, охрипає голос. Або інший дихальний симптом - задишка. Подібні прояви бувають при раку легенів, горла, гортані.

Сліди крові. Присутність крові в будь-яких виділеннях тіла при відсутніх до того обставин - це тривожний сигнал. Онкологія різних органів може проявлятися у вигляді несподіваних слідів крові.

Незагойні пошкодження. Якщо шкірні пошкодження не затягуються більше трьох тижнів, це може бути симптомом як цукрового діабету, так і онкологічної недуги. Ракові клітини утворюються з базального шару шкіри, тобто, найглибшого. Тому мазі і креми в разі раку шкіри не допомагають.

Родимки. Нові родимки, а також зміни в старих - інша форма, колір і розмір, - дуже серйозний привід для звернення до клініки. У 70% випадків агресивна форма раку шкіри, меланома, перероджується з наявної у людини родимки.

Ущільнення. Помітні оку і визначаються при пальпації ущільнення на будь-якій ділянці тіла не повинні залишати сумнівів, записуватися чи ні на прийом до лікаря. Обов'язково обстежтеся!

Відвідування туалету. Зміни в звичних процесах сечовипускання і дефекації - їх суттєве почастішання або, навпаки, помітне зрідшення - можуть бути симптомами раку кишечника і сечового міхура.
Джерело : http://zdorovia.com 




Теги: Донбасс, болезнь
 
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