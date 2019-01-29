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Медики выяснили, в каких дозах красное вино полезно для сердца

29.01.2019 11:13
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Медики выяснили, в каких дозах красное вино полезно для сердца

Канадские врачи в ходе исследований подтвердили, что красное вино в умеренных количествах полезно для сердца.

Эксперты утверждают, если не превышать допустимую норму в один бокал, можно насытить организм антиоксидантами. Эти вещества значительно увеличивают кровоприток, помогая сердцу в работе.

Превышение нормы грозит повышением давления, ведь избыток алкоголя не позволит сосудам расширяться.

Источник: donpress.com



Теги: Донбасс, сердце, Канада, врачи, давление, вино, кровообращение
 
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