Бодрит лучше кофе: Медики рассказали, как ходьба влияет на организм

30.01.2019 16:30

Специалисты из университета Джорджии утверждают, что ходьба по лестнице тонизирует тело лучше любого кофеина.

Ученые провели эксперимент со студентками, которые спят в среднем не более 6,5 часов в сутки.

Девушки постоянно жалуются на хроническое недосыпание. Их поделили на две группы. Одной давали таблетки с кофеином, а другую — просили 10 минут с низкой скоростью подниматься по лестнице.

«Мы обнаружили, что как при приеме кофеина, так и при приеме плацебо особых изменений в организме не происходит. Что же касается физических упражнений, какими являются подъем по лестнице, то они значительно повышают запас энергии и придают куда больше сил. Ощущение прилива сил оказалось значительно сильнее приема 50 миллиграммов кофеина»., — заявил профессор университета Джорджии Патрик О’Коннор.

Также ходьба по лестнице повысила мотивацию к работе и придала энергии.

Источник: donpress.com