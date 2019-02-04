Медики назвали неизвестную ранее причину инфаркта

04.02.2019 21:15

Сколько нужно спать, чтобы быть здоровым и счастливым.



Ученые утверждают: те, кто работает в ночные смены, более уязвимы к болезням. Поэтому советуют обязательно высыпаться.



Почему это так важно, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.



Полноценный сон должен длиться 7-8 часов, говорит врач-сомнолог. А регулярное недосыпание грозит многими проблемами.



"Раздражительный человек неэффективен на работе. Затем появляются головные боли, повышается артериальное давление, возникают аритмии, сахарный диабет, метаболический синдром", – рассказывает Юрий Погорецкий, врач-сомнолог.



Если человек регулярно не высыпается, чаще происходят инфаркты и инсульты.



"Гормон мелатонин, который вырабатывается во сне, полноценном, нормальном сне, отвечает за сердечно-сосудистую систему, эндокринную систему, иммунитет. Мелатонин является онкопротектором, отвечает за потенцию, за обмен веществ", – продолжает специалист по сну.



Узнать причины нарушения поможет полисомнограф – аппарат для исследования сна пациента. Пациент ложится спать с этим прибором. Анализ показателей дает возможность врачу определить причины нарушений сна и начать с ними бороться. А для того, чтобы урегулировать режим, придумали мобильные приложения, которые определяют короткую фазу сна и будят человека в определенное время.