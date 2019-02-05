Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Будь здоров!

Медики рассказали о самом простом способе лечения простуды

05.02.2019 08:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Медики рассказали о самом простом способе лечения простуды

Специалисты из Эдинбурга заявили о том, что им удалось найти самый легкий способ лечения простуды. Как сообщает replyua.net, ученые из Шотландии провели исследование и установили, что люди, использующие именно этот способ лечения простудных заболеваний, выздоравливают на 2 дня раньше быстрее остальных.
При этом насморк проходит еще быстрее. Более того, такой способ лечения снижает риски для окружающих заразиться. Способ лечения простуды - это морская соль. Ученые утверждают, что с помощью морской соли можно укрепить защитные силы организма и ускорить процессы выздоровления. Существует 2 способа лечения морской солью - некоторые люди предпочитают закапывать в нос соляной раствор, другие делают раствор для полоскания горла.



Теги: Донбасс, простуда, лечение, соль
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх