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Медики рассказали о самом простом способе лечения простуды
05.02.2019 08:35
Специалисты из Эдинбурга заявили о том, что им удалось найти самый легкий способ лечения простуды. Как сообщает replyua.net, ученые из Шотландии провели исследование и установили, что люди, использующие именно этот способ лечения простудных заболеваний, выздоравливают на 2 дня раньше быстрее остальных.
При этом насморк проходит еще быстрее. Более того, такой способ лечения снижает риски для окружающих заразиться. Способ лечения простуды - это морская соль. Ученые утверждают, что с помощью морской соли можно укрепить защитные силы организма и ускорить процессы выздоровления. Существует 2 способа лечения морской солью - некоторые люди предпочитают закапывать в нос соляной раствор, другие делают раствор для полоскания горла.
Теги: Донбасс, простуда, лечение, соль
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