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В Украине запретили популярное средство от кашля

08.02.2019 08:40
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В Украине запретили популярное средство от кашля

В Украине запретили популярные таблетки от кашля «Аскорил». Об этом сообщили в Госслужбе по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

По информации службы, запрещена реализация, хранение и применение лекарственного средства «Аскорил». Как стало известно, препарат этой серии запретили из-за несоответствия требованиям методам контроля качества к регистрационному удостоверению UA/12 759/01/01 по показателю «Количественное определение. Сальбутамол».

Источник : https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, запрет, кашель
 
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