О влиянии кофе на зрение рассказали медики

12.02.2019 15:42

Глаза, как и все другие части человеческого организма, зависимы от внешних факторов. самочувствии и здоровье. Многие считают, что одним из опасных для зрения продуктов является кофе.

Оказывается, данный напиток повышает артериальное давление.

Органы зрения испещрены большим количеством мелких сосудов, и повышения давления в них чревато серьезными последствиями. Могут произойти изменения в капиллярах внутри глаз — их аномальный рост, утончение стенок, разрывы и другие патологические процессы, которые могут привести к серьезным проблемам со здоровьем органов зрения.

Повышение внутриглазного давления может быть крайне опасно, так как приводит к развитию такой патологии, как глаукома.

Данное заболевание при отсутствии лечения может даже привести к слепоте.

При этом медики рекомендуют не пить более одной-двух его чашек в день.

Источник: donpress.com