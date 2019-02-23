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Обнаружен ген, увеличивающий риск распространения рака
Речь идет об обнаруженном с помощью компьютерного алгоритма гене NSD2.
Исследователи из Школы медицинских наук Рутгерса нашли в злокачественных опухолях предстательной железы специфический ген, который способен сильно увеличить риск распространения рака в организме. Об этом пишет Хроника.инфо.
Эксперимент на мышах показал, что в случае отключения данного гена распространение опухоли значительно сокращается.
Доцент Школы медицинских наук Рутгерса и научный сотрудник Онкологического института Нью-Джерси Антонина Митрофанова объясняет, что при диагностике рака предстательной железы врачи могут определить, насколько он распространился к данному моменту, но не способны точно определить динамику дальнейшего роста. Если это станет возможным, то у медиков появится возможность быстро начать необходимое лечение и уменьшить риск распространения онкологии.
Отмечается, что в данный момент ведется изучение потенциального лекарства для блокировки NSD2. Кроме того, планируется, что NSD2 будет включен в скрининг. Это поможет врачам раньше начать лечение пациентов с повышенным риском метастазирования, сообщает Medicalxpress.
Теги: Донбасс, рак, риск, ген
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