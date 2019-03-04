Все рубрики раздела
- Как не заболеть в начале весны: четыре важных совета16:00
- Прививки для взрослых: как защититься от опасных вирусов14:20
- Медики рассказали, как кремний и кальций помогают сохранить здоровье сердца09:00
- Кому вредно пользоваться спреями для носа22:25
- Ученые выявили неожиданную опасность популярных лекарств19:15
- Медики напомнили, как отличить грипп от простуды17:55
- Стало известно, как телевизор влияет на мозг пожилых людей15:10
- Диетолог поделилась секретами здорового завтрака07:25
- Продолжительный сон по выходным оказался вредным07:10
- Диетологи рассказали, в чем польза имбиря и кому он может навредить22:25
Как не заболеть в начале весны: четыре важных совета
Врач-терапевт высшей категории Лариса Алексеева, напомнила о том, что с наступлением весенней оттепели вирусы получают возможность для бурного размножения. В организм человека бациллы попадают чаще всего воздушно-капельным путем. Врач дала несколько советов о том, как не заболеть в начале весны.
Носить маску. Если мест массового скопления народа не избежать, лучше надевать маску, советует врач. Но важно знать, что такую маску нужно менять каждые три часа.
Промывать нос. Совет терапевта – для защиты от инфекций в начал весны нужно промывать слизистые оболочки носоглотки специальными препаратами с морской солью или дезинфицирующими растворами.
Пользоваться антибактериальным гелем. По словам Алексеевой, в такое опасное в плане инфицирования время, как начало весны, следует постоянно носить с собой антибактериальные гели. Врач настаивает: не нужно стесняться обрабатывать руки, выходя из общественного транспорта или магазина, где приходится прикасаться руками к разным поверхностям.
Следовать правилам общей терапии. Врач заметила, что многие привычно называют витамин С в качестве главного средства профилактики. Однако витамины группы С имеют свойство быстро разрушаться.
«Если нет аллергии, лучше употреблять имбирь, лимон и мед. Также для укрепления иммунитета эффективны витаминные смеси с курагой, черносливом и орехами. Можно принимать противовирусные препараты и не забывать проветривать помещения», - дополнила свои советы специалист.
Источник : https://from-ua.com
Теги: болезнь, весна
- Переход танкистки "ДНР" Дрюк на сторону Украины потряс боевиков: наемники на Донбассе не могут прийти в себя 14:05
- Ситуация на блокпостах ОРДО: в Горловке большие очереди13:50
- На Донбассе за сутки девять обстрелов, ранен боец13:19
- Из-за российского газа: В «ДНР» пояснили высокие цены на «республиканские» овощи10:40
- В Донецке начали массово пилить деревья в ботаническом саду10:00
- Боевики обстреляли позиции ВСУ из минометов и потеряли беспилотник08:40
- Члены НВФ нанесли удар по позициям ВСУ: ранен украинский военный07:40
- «Надо жрать, Путин придет»: в «ДНР» нашли «украинский след» в хлебобулочных изделиях21:40
- В ОРДО обвинили ВСУ в усилении позиций под Горловкой21:06
- «Слава Украине! Героям слава!»: бойцы ВСУ уничтожили подкрепление боевиков в зоне ООС20:52
- Украина нарастила объемы транзита газа17:20
- Соцопрос: украинцы жалуются на ухудшение уровня жизни17:00
- Бой Усика с Поветкиным оказался под угрозой срыва16:41
- Лановой: Долги нужно отдавать, особенно когда речь идет о собственных гражданах16:20
- Как не заболеть в начале весны: четыре важных совета16:00
- Путину не поздоровится: Украина получила добро на изготовление ядерного оружия, рука не дрогнет15:40
- В Украине началось обналичивание субсидий15:30
- Масленица 2019: как называются дни Сырной недели в прозе и стихах15:19
- В Совете ЕС продлили санкции против Януковича15:00
- Три удара, после которых Кремль вряд ли оправится: США и Украина устроили Путину тяжелую неделю - политолог 14:39
- Как не заболеть в начале весны: четыре важных совета16:00
- Масленица 2019: как называются дни Сырной недели в прозе и стихах15:19
- Прививки для взрослых: как защититься от опасных вирусов14:20
- Медики рассказали, как кремний и кальций помогают сохранить здоровье сердца09:00
- Кому вредно пользоваться спреями для носа22:25
- 5 приемов при стирке, которые помогут избавиться от пятен и запахов20:00
- Ученые выявили неожиданную опасность популярных лекарств19:15
- Счастливчики месяца: астролог рассказал, кого ждет успех в марте18:45
- Медики напомнили, как отличить грипп от простуды17:55
- Стало известно, как телевизор влияет на мозг пожилых людей15:10
- Украинцы нашли замену евробляхам, и такого никто не ожидал
- Донецк окончательно вернулся в 90-е - боевики "ДНР" нашли способ "заработать" на мирных дончанах
- ВСУ ракетой с 3 км разгромили вражеский ЗИЛ с боеприпасами
- В «ДНР» объявили режим ЧС в Верхнеторецком и Ясиноватой
- «Слава Украине! Героям слава!»: бойцы ВСУ уничтожили подкрепление боевиков в зоне ООС
- Счастливчики месяца: астролог рассказал, кого ждет успех в марте
- Главарь «ДНР» Пушилин страдает из-за страха повторить «путь Захарченко»
- Пушилин лично участвовал в Евромайдане в 2013 году: главарь "ДНР" сразил всех неожиданным откровением
- «Жизнь бурлит»: в сети появились свежее фото из неподконтрольной Горловки
- СМИ: Кремль готовит замену тяжелобольному и умирающему Пасечнику – появилось имя "нового" главаря "ЛНР"