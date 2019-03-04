Как не заболеть в начале весны: четыре важных совета

04.03.2019 16:00

Врач-терапевт высшей категории Лариса Алексеева, напомнила о том, что с наступлением весенней оттепели вирусы получают возможность для бурного размножения. В организм человека бациллы попадают чаще всего воздушно-капельным путем. Врач дала несколько советов о том, как не заболеть в начале весны.

Носить маску. Если мест массового скопления народа не избежать, лучше надевать маску, советует врач. Но важно знать, что такую маску нужно менять каждые три часа.

Промывать нос. Совет терапевта – для защиты от инфекций в начал весны нужно промывать слизистые оболочки носоглотки специальными препаратами с морской солью или дезинфицирующими растворами.

Пользоваться антибактериальным гелем. По словам Алексеевой, в такое опасное в плане инфицирования время, как начало весны, следует постоянно носить с собой антибактериальные гели. Врач настаивает: не нужно стесняться обрабатывать руки, выходя из общественного транспорта или магазина, где приходится прикасаться руками к разным поверхностям.

Следовать правилам общей терапии. Врач заметила, что многие привычно называют витамин С в качестве главного средства профилактики. Однако витамины группы С имеют свойство быстро разрушаться.

«Если нет аллергии, лучше употреблять имбирь, лимон и мед. Также для укрепления иммунитета эффективны витаминные смеси с курагой, черносливом и орехами. Можно принимать противовирусные препараты и не забывать проветривать помещения», - дополнила свои советы специалист.

Источник : https://from-ua.com