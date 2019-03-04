Все рубрики раздела
- Ученые выявили вред молочных продуктов22:00
- Украинцы могут оценивать врачей онлайн19:39
- Медики назвали одну из самых эффективных тренировок для похудения18:36
- Как не заболеть в начале весны: четыре важных совета16:00
- Прививки для взрослых: как защититься от опасных вирусов14:20
- Медики рассказали, как кремний и кальций помогают сохранить здоровье сердца09:00
- Кому вредно пользоваться спреями для носа22:25
- Ученые выявили неожиданную опасность популярных лекарств19:15
- Медики напомнили, как отличить грипп от простуды17:55
- Стало известно, как телевизор влияет на мозг пожилых людей15:10
Ученые выявили вред молочных продуктов
Творог также признан нежелательным продуктом.
Специалисты из Гарвардского университета выяснили, что молоко, сыр и творог, несмотря на приписываемые им полезные свойства, таят в себе немало опасностей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
В результате исследования была выявлена следующая закономерность: в государствах, где жители не пьют молоко, количество переломов костей существенно меньше по сравнению с теми странами, в которых люди активно включают этот продукт в свой рацион питания. По словам специалистов, кальций, который принято употреблять для прочности костей, уступает по эффективности витамину D.
Помимо прочего, ученые рекомендуют отказаться от сыра. Дело в том, что обилие насыщенного жира провоцирует возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, а также закупоривает артерии и увеличивает уровень холестерина. Также сыр содержит большое количество соли, что негативно сказывается на состоянии сосудистых тканей и повышает риск развития гипертонии.
Творог также признан нежелательным продуктом, поскольку он является благоприятной средой для распространения кишечной палочки. Его следует употреблять не больше четырех порций в неделю из-за высокой доли содержания белка, которая может нарушить функционирование почек.
Ранее стало известно, что мороженое без вреда для здоровья можно есть не чаще двух-трех раз в неделю. В частности, его переедание грозит раздражением желудка, походим на гастрит.
Теги: Донбасс, ученые, вред, продукты
- Не ежедневно: ученые рассказали, как часто нужно принимать душ
- Ученые рассказали, чем опасно курение кальянов
- Ученые назвали самые опасные кастрюли и сковороды
- «Исключите это из рациона и будете спокойными»: учёные рассказали о самых вредных продуктах
- Донецкий ученый победил колебания
- Что происходит с организмом после нанесения лака для ногтей
- «Предательство не простим»: в ОРЛО отреагировали на переход Дрюк на сторону Украины20:03
- В Горловке погибли 8 российских наемников – курсантов военного училища18:59
- Оккупационные «власти ДНР» планово уничтожают медицину18:21
- Переход танкистки "ДНР" Дрюк на сторону Украины потряс боевиков: наемники на Донбассе не могут прийти в себя 14:05
- Ситуация на блокпостах ОРДО: в Горловке большие очереди13:50
- На Донбассе за сутки девять обстрелов, ранен боец13:19
- Из-за российского газа: В «ДНР» пояснили высокие цены на «республиканские» овощи10:40
- В Донецке начали массово пилить деревья в ботаническом саду10:00
- Боевики обстреляли позиции ВСУ из минометов и потеряли беспилотник08:40
- Члены НВФ нанесли удар по позициям ВСУ: ранен украинский военный07:40
- Ученые выявили вред молочных продуктов22:00
- Историческое событие в Ватикане: Папа Римский разрешил открыть секретные данные времен Второй мировой войны 21:42
- Сохранение зарплат сельским почтальонам: "Укрпочта" предложила проект21:20
- Украина обогнала Финляндию и Венгрию в рейтинге влиятельнейших стран мира21:00
- Путин приостановил участие России в договоре о РСМД20:39
- В Украине задержали россиян, которые пытались легализовать паспорта боевиков20:20
- «Предательство не простим»: в ОРЛО отреагировали на переход Дрюк на сторону Украины20:03
- Украинцы могут оценивать врачей онлайн19:39
- В Украине продолжают расти долги по зарплатам19:22
- В Горловке погибли 8 российских наемников – курсантов военного училища18:59
- Ученые выявили вред молочных продуктов22:00
- Украинцы могут оценивать врачей онлайн19:39
- Медики назвали одну из самых эффективных тренировок для похудения18:36
- Как не заболеть в начале весны: четыре важных совета16:00
- Масленица 2019: как называются дни Сырной недели в прозе и стихах15:19
- Прививки для взрослых: как защититься от опасных вирусов14:20
- Медики рассказали, как кремний и кальций помогают сохранить здоровье сердца09:00
- Кому вредно пользоваться спреями для носа22:25
- 5 приемов при стирке, которые помогут избавиться от пятен и запахов20:00
- Ученые выявили неожиданную опасность популярных лекарств19:15
- Украинцы нашли замену евробляхам, и такого никто не ожидал
- Донецк окончательно вернулся в 90-е - боевики "ДНР" нашли способ "заработать" на мирных дончанах
- ВСУ ракетой с 3 км разгромили вражеский ЗИЛ с боеприпасами
- «Слава Украине! Героям слава!»: бойцы ВСУ уничтожили подкрепление боевиков в зоне ООС
- В «ДНР» объявили режим ЧС в Верхнеторецком и Ясиноватой
- Счастливчики месяца: астролог рассказал, кого ждет успех в марте
- Главарь «ДНР» Пушилин страдает из-за страха повторить «путь Захарченко»
- Пушилин лично участвовал в Евромайдане в 2013 году: главарь "ДНР" сразил всех неожиданным откровением
- «Жизнь бурлит»: в сети появились свежее фото из неподконтрольной Горловки
- СМИ: Кремль готовит замену тяжелобольному и умирающему Пасечнику – появилось имя "нового" главаря "ЛНР"