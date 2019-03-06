Медики назвали причины ночного кашля

06.03.2019 22:35

Виновата не только простуда.



Ночной кашель – это частая жалоба при обращении за помощью к врачу. Существует множество причин развития кашля в ночное время суток. Очень важно своевременно установить, почему приступы кашля возникают именно ночью, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.



Основные причины развития ночного кашля:



Гайморит



Гайморит – это воспаление гайморовых (верхнечелюстных) пазух носа. У пациентов, страдающих ночным кашлем, весьма часто наблюдается хронический гайморит в анамнезе. Также, для воспаления гайморовых пазух характерно нарушение носового дыхания, выделения из носа, боль в области переносицы.



Трахеит



Трахеит – это респираторное заболевание, при котором наблюдается воспаление слизистой оболочки трахеи. Клинические проявления трахеита включают: приступы сухого кашля, который усиливается в ночное время, повышение температуры, першение в горле.



Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов



Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов – это тяжелая патология, при которой микобактерии туберкулеза поражают лимфатические узлы средостения и корня легких. В большинстве случаев для патологии характерно одностороннее течение. Диагностика заболевания часто вызывает затруднения.



Клинические проявления туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов:



- Повышенная утомляемость.



- Ухудшение аппетита.



- Бессонница.



- Чрезмерная потливость.



- Повышение температура тела.



- Снижение массы тела.



Расширение пищевода



Расширение пищевода – это редкая патология, которая наиболее часто развивается на фоне кардиоспазма, ахалазии кардии или рака пищевода. При расширении пищевода возникают жалобы на ночной кашель, снижение веса, боль за грудиной, нарушение глотания.



Бронхиальная астма



Бронхиальная астма – это хроническое неинфекционное заболевание дыхательных путей. Развитию симптомов астмы предшествуют специфические предвестники, благодаря которым пациенты могут предвидеть их возникновение. Больные испытывают чувство стесненности грудной клетки, которое затрудняет вдох.



Симптомы бронхиальной астмы могут возникать в любое время суток, однако приступы наиболее часто развиваются днем. Тем не менее ночные эпизоды бронхиальной астмы доставляют выраженные неудобства, а у детей становятся причиной бессонницы и сопровождаются страхом смерти.