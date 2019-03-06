Все рубрики раздела
- Сколько молочных продуктов можно употреблять в день15:46
- Ученые сделали сенсационное открытие о пользе сна14:15
- Медики рассказали, к чему приводит хроническая усталость10:17
- Стало известно, как похудеть во время работы за компьютером08:33
- Книга рекордов Украины признала Корвалол «Фармак» самым известным седативным лекарственным препаратом22:24
- Ученые выявили вред молочных продуктов22:00
- Украинцы могут оценивать врачей онлайн19:39
- Медики назвали одну из самых эффективных тренировок для похудения18:36
- Как не заболеть в начале весны: четыре важных совета16:00
- Прививки для взрослых: как защититься от опасных вирусов14:20
Сколько молочных продуктов можно употреблять в день
Названа оптимальная дневная норма молочных продуктов.
Их переизбыток тоже вреден. Во всем надо знать меру, даже в употреблении таких, казалось бы, полезных, молочных продуктов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Какая же норма употребления молочных продуктов?
Итак, творог – 100-150 г в день.
Сыр – 30-50 г в день.
Молоко/ или кефир/ или йогурт – 1 стакан.
«Почему не больше?» - спросишь ты. Ведь молочные продукты действительно полезны – они снабжают нас аминокислотами, жирами, кальцием и фосфором. Откуда же столько разговоров о вреде молока? Дело в том, что при злоупотреблении молочными продуктами в организм попадает много кальция, который может негативно влияет на щитовидную железу. А еще переизбыток кальция ведет к дефициту железа и цинка, что грозит кислородным голоданием – и вот именно! – целлюлитом.
Подумай об этом, наливая себе третий стакан полезного кефирчика.
Теги: Донбасс, здоровье, молочная продукция
- Названы неожиданные продукты, способные помочь справиться с простудой
- Хотите быстро избавиться от отеков и лишней жидкости? Тогда читайте!
- В Мариуполе больным могут прекратить делать гемодиализ
- Медики советуют пить вино, чтобы не болеть
- Эти специи многим помогают сбросить лишний вес
- Названа главная опасность смартфонов
- В Кабмине рассказали, как жителям ОРДЛО и переселенцам участвовать в выборах17:00
- В Мариуполе врач "скорой" спас мужчину от ограбления16:30
- У Мариуполя гремели взрывы от обстрелов тяжелой артиллерией15:15
- В «ЛНР» задержали женщину за оформление украинских пенсий15:03
- Россия хочет забрать с Донбасса в Сибирь учителей и докторов14:30
- Из ОРДО запретят выезд должникам по алиментам13:30
- На Донбассе идут ожесточенные бои: ВСУ нанесли ответный удар по позициям оккупантов11:45
- В ОРДЛО готовятся к активизации боевых действий09:30
- «Я ничего не приобрел»: экс-главарь «ДНР» рассказал, чего его «лишила война»08:43
- В Горловке закрылся ещё один крупный магазин08:15
- Новолуние 6 марта 2019, день кармического очищения: влияние на знаки зодиака17:15
- В Кабмине рассказали, как жителям ОРДЛО и переселенцам участвовать в выборах17:00
- Прогноз погоды: Украину накроет антициклон 16:45
- В Мариуполе врач "скорой" спас мужчину от ограбления16:30
- Транзит газа: Украинские власти разработали план «Б»16:14
- Передумали. Кабмин преподнес Коболеву неприятный сюрприз16:00
- Сколько молочных продуктов можно употреблять в день15:46
- У Мариуполя гремели взрывы от обстрелов тяжелой артиллерией15:15
- В «ЛНР» задержали женщину за оформление украинских пенсий15:03
- В Украине к 8 Марта выпустили «Сгущенку выдающихся женщин»14:47
- Сколько молочных продуктов можно употреблять в день15:46
- Ученые сделали сенсационное открытие о пользе сна14:15
- Великий пост: дата начала и правила11:31
- Медики рассказали, к чему приводит хроническая усталость10:17
- Стало известно, как похудеть во время работы за компьютером08:33
- 10 снов, которые нельзя игнорировать07:10
- Книга рекордов Украины признала Корвалол «Фармак» самым известным седативным лекарственным препаратом22:24
- Ученые выявили вред молочных продуктов22:00
- Украинцы могут оценивать врачей онлайн19:39
- Медики назвали одну из самых эффективных тренировок для похудения18:36
- Украинцы нашли замену евробляхам, и такого никто не ожидал
- ВСУ ракетой с 3 км разгромили вражеский ЗИЛ с боеприпасами
- Пасечник отдал "грозный" приказ по ситуации в Луганске: требование главаря "ЛНР" сильно удивило соцсети
- «Слава Украине! Героям слава!»: бойцы ВСУ уничтожили подкрепление боевиков в зоне ООС
- В «ДНР» объявили режим ЧС в Верхнеторецком и Ясиноватой
- Счастливчики месяца: астролог рассказал, кого ждет успех в марте
- Казанский рассказал о возможности восстания жителей ОРДЛО против боевиков на Донбассе
- Пушилин рассказал, какие товары ОРДО «продает на экспорт»
- "Народ загибается, без Украины пропадем", - Ходаковский "прозрел"
- На Донбассе убит командир террористов "Скиф". ВИДЕО