«Это дебилизм»: доктор Комаровский прокомментировал популярный миф

10.03.2019 12:21

Главный педиатр Украины Евгений Комаровский рассказал о том, можно ли мочить пробу Манту. Как информирует replyua.net, в программе «Рандеву» журналистка Янина Соколова спросила доктора, можно ли мочить манту, на что он ответил: «Мочите на здоровье».



Впрочем, этот вопрос привел Комаровского в неистовство, и он подчеркнул, что почему-то журналисты не обращают внимание на более важные темы и спрашивают всякую ерунду. «Я об этом Манту записал целую программу в 2012 году - вам это на хр*н никому не было нужно», - заявил Комаровский. Также Соколова поинтересовалась, почему тема о прививке Манту стала такой популярной и шуточной. Комаровский отметил, что это настоящий дебилизм, и лишний раз свидетельствует о том, что уровень интеллекта журналистов, которые создают информационное поле, оставляет желать лучшего.



«Понимаете, когда мы доступ онкобольных к наркотикам превращаем в хиханьки и хаханьки - блин, да хочется просто рыдать», - подчеркнул доктор. Напомним, что ранее Комаровский рассказал, какие лекарства ни в коем случае нельзя покупать в аптеке, а также о том, каким эффектом могут обладать гомеопатические препараты. По словам доктора, гомеопатия никому не вредит, но в то же время и не помогает.