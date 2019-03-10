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Архив - Будь здоров!

«Это дебилизм»: доктор Комаровский прокомментировал популярный миф

10.03.2019 12:21
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«Это дебилизм»: доктор Комаровский прокомментировал популярный миф

Главный педиатр Украины Евгений Комаровский рассказал о том, можно ли мочить пробу Манту. Как информирует replyua.net, в программе «Рандеву» журналистка Янина Соколова спросила доктора, можно ли мочить манту, на что он ответил: «Мочите на здоровье».

Впрочем, этот вопрос привел Комаровского в неистовство, и он подчеркнул, что почему-то журналисты не обращают внимание на более важные темы и спрашивают всякую ерунду. «Я об этом Манту записал целую программу в 2012 году - вам это на хр*н никому не было нужно», - заявил Комаровский. Также Соколова поинтересовалась, почему тема о прививке Манту стала такой популярной и шуточной. Комаровский отметил, что это настоящий дебилизм, и лишний раз свидетельствует о том, что уровень интеллекта журналистов, которые создают информационное поле, оставляет желать лучшего.

«Понимаете, когда мы доступ онкобольных к наркотикам превращаем в хиханьки и хаханьки - блин, да хочется просто рыдать», - подчеркнул доктор. Напомним, что ранее Комаровский рассказал, какие лекарства ни в коем случае нельзя покупать в аптеке, а также о том, каким эффектом могут обладать гомеопатические препараты. По словам доктора, гомеопатия никому не вредит, но в то же время и не помогает.



Теги: Донбасс, доктор, миф
 
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