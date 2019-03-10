Как очистить от вредных веществ и антибиотиков магазинную курицу

10.03.2019 18:00

По-настоящему мясо домашней птицы у нас на столах появляется достаточно редко. Ведь многие из нас чаще всего покупают такое мясо в магазине. Но все мы знаем, чтобы производство окупалось, птицу в основном кормят не зерном, как делают наши бабушки, а комбикормом. На некоторых производствах птицу также накачивают антибиотиками в качестве профилактики от всяческих болезней.

Из организма такие вещества выводятся достаточно долго. И на первый взгляд определить то, какую курицу вы покупаете достаточно тяжело. Но чтобы обезопасить себя можно воспользоваться несколькими способами, которые помогут очистить мясо курицы от вредных веществ.

Способ номер один.

Бульон от магазинной курицы лучше всего не использовать. Такой бульон едва ли можно назвать полезным. В лучшем случае он просто вам не навредит. В противном же случае вы накормите организм ненужными веществами. Как минимум проваривайте бульон дважды. первый бульон следует слить.

Способ номер два.

Рекомендуется птицу готовить по частям. Вредные вещества накапливаются в почке, печенке, гузке и кожице. Поэтому эти части курицы лучше не использовать.

Способ номер три.

Лучше всего перед приготовлением замочить птицу в спецрастворе. Для этого следует взять литр чистой воды, пару столовых ложек соли, а также сок половины лимона. Мясо курицы стоит вымачивать приблизительно полтора-два часа. После, раствор следует слить. Для лучшего эффекта следует повторить процедуру. Воду для раствора можно использовать минеральную. Это не только очистит мясо птицы, но и сделает его более мягким.

Источник : https://from-ua.com