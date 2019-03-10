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Медики подсказали несложный способ очищения печени

10.03.2019 22:00
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Медики подсказали несложный способ очищения печени

Проблемы с печенью повышают риск авитаминоза

Чтобы витамины и питательные вещества усваивались «правильно», - слажено должны работать и внутренние органы, особенно органы ЖКТ. Об этом рассказала диетолог Юлия Борисенко, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

«Нарушения работы печени и хронические заболевания не позволяют организму усваивать и использовать полученные полезные вещества в полной мере. В случае имеющихся недугов – нанести визит врачу и пройти курс лечения и очистки организма.

Если хронических болезней печени нет, помочь ей очиститься и наладить работу поможет простой рецепт: утром ежедневно натощак выпивать стакан теплой воды с выжатым в нее лимоном», -посоветовала врач.

Для здоровья желудочно-кишечного тракта, - а кишечные бактерии способны сами вырабатывать витамины группы В, - нужно употреблять в пищу клетчатку, причем ежедневно. Найти ее можно в отрубях, запаренных (не проваренных) в кипятке.

«Для очищения печени и всего организма в целом нужно выпивать в течение дня достаточное количество жидкости – около 2,5 литров, лучше больше. Причем чай, кофе, газировки и уж тем более пиво и другой алкоголь сюда не входят – от них вообще лучше отказаться», - отметила специалист.

Правда, это не касается зеленого чая (в котором содержатся витамины C, P, B2, K, PP, A, D и E), а также антиоксиданты, замедляющие процесс старения клеток и активно участвующие в их восстановлении. Важно помнить, что чай нельзя заливать кипятком – это «убьет» часть полезных веществ.



Теги: Донбасс, печень, очищение, медики
 
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