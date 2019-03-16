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Названы привычки, которые могут испортить зрение
Офтальмологи составили список повседневных привычек, которые могут вызывать раздражение глаз и снижать остроту зрения. Медики рассказали, какую опасность представляет для глаз посещение бассейна, использование старой туши и отказ от солнцезащитных очков, сообщает Хроника.инфо.
Эксперты признали, что посещение бассейна усиливает иммунитет и помогает в профилактике сердечно-сосудистых недугов. Но если плавать и нырять в хлорированной воде без специальных очков, или, что еще хуже – не снимая контактных линз – риск развития бактериальных инфекций резко возрастает.
Исследования также показали, что некачественная тушь для глаз негативно влияет на остроту зрения, поскольку является источником инфекции.
Офтальмологи советуют носить солнцезащитные очки даже зимой, поскольку солнце круглый год является источником ультрафиолетовой радиации.
О негативном воздействии на зрение смартфонов и компьютеров, курения и системы кондиционирования говорилось уже неоднократно. А вот недавние исследования показали, что чрезмерное пристрастие к глазным каплям тоже способно нарушить зрительную функцию.
Как правило, при «передозировке» кровеносные сосуды глаз расширяются и приводят к покраснению глазных яблок. В таком случае важно вовремя обратиться к офтальмологу.
Теги: Донбасс, зрение, глаз, привычка
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