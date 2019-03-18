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Популярный сердечный препарат на поверку оказался опасным для сердца
Ученые из Европейского общества кардиологов заявили о том, что препарат, который часто используется для снижения кровяного давления и для борьбы со стенокардией, может стать причиной внезапной остановки сердца, сообщает ЗНсо ссылкой на EurekAlert!.
В ходе исследования ученые изучили препараты, которые содержат нифедипин (30 и 60 мг) и амлодипин (5 и 10 мг). Как правило, медики прописывают меньшую дозу, повышая ее, если давление не понижается или боль в груди не проходит. Оказалось, что высокие дозы нифедипина (более 60 мг в день) ассоциированы с более высоким риском внезапной остановки сердца по сравнению с теми, кто такие препараты не принимает.
"Нифедипин и амлодипин часто используются многими кардиологами и другими врачами, и выбор часто зависит от предпочтений врача и личного опыта. Оба препарата, как правило, считаются одинаково эффективными и безопасными, и ни один из них не связан с внезапной остановкой сердца. Это исследование предполагает, что высокие дозы нифедипина могут увеличить риск внезапной остановки сердца из-за фатальной аритмии сердца, в то время как амлодипин — нет", - заявил ведущий автор исследования Ханно Тан.
Вместе с тем, он подчеркнул, что результаты работы его команды требуют дальнейшего подтверждения другими исследователями.
Теги: Донбасс, здоровье, сердце, вред, лекарства
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