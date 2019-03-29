Популярный женский препарат признан опасным для жизни

29.03.2019 22:23

В Германии популярное противозачаточное средство "Жанин" признали опасным для здоровья.

В таблетках нашли вещества, которые в 1,6 раза повышают риск развития венозной тромбоэмболии, передает from-ua.

В медицинском препарате нашли повышенную концентрацию в оральной контрацепции соединений диеногестана и етилестрадиола. Ученые отметили, эти компоненты могут спровоцировать закупорки сосудов и наступление тробоемболии, которая приводит к инфаркту.

Эксперты объяснили, препарат пользуется большой популярностью среди женщин постсоветского пространства. Контрацептив "Жанин" предохраняет от нежелательной беременности, нормализует уровень гормонов в крови и не добавляет лишний вес.

Однако ученые отмечают, что "Жанин" особенно опасен в первый год приема.