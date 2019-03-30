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Эксперты рассказали, как похудеть без диет и спорта
Одни диетологи советуют радикально изменить свой рацион, чтобы достичь желаемого эффекта.
Но часто это приводит к стрессу, ведь любимая пища под запретом. Поэтому после окончания диеты люди возвращаются к предыдущему рациону и набирают еще больше веса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Диетолог Андрей Маковецкий назвал пять правил, которые помогут похудеть без кардинальных изменений.
1. За 15 минут до приема пищи пейте воду.
Стакан воды. Это нужно не для того чтобы уменьшить аппетит, а чтобы было хорошее пищеварение. Чем лучше пищеварение, тем лучше усваиваются полезные вещества. А чем лучше усвоение – тем больше и дольше будет чувство насыщенности. Кроме того, чем больше свежей, не кипяченой воды выпиваем, тем меньший процент жира в организме.
2. Сладости употребляйте до 14:00
Если так делать то почти все калории сжигаются и не превращаются в жир. Чем ближе к вечеру, тем больше вероятность конвертации в лишний жирок. Лучше обязательно съесть это в начале дня, чем целый день воздерживаться, а потом вечером съесть все.
3. Ложитесь до 12 ночи, просыпайтесь в 8 утра
У организма свои биоритмы и если правильно ложиться спать, организм правильно работает, правильно восстанавливается и не подвергается стрессу. А если нет стрессов за поздний сон, то все процессы правильно проходят, организм хорошо сжигает жиры. Лучше не спать более 8-9 часов и не меньше чем 7.
4. Верьте, что вы похудеете
Выбросьте мысли о том, что вы не сможете сбросить лишний вес. Забудьте о генетике, гормонах, у вас все получится. Это все психосоматика, если мы верим что мы больны, то мы заболеем, если верим что мы здоровы – то организм в разы быстрее восстановится после болезни, даже без стимуляторов. Поэтому, это еще один из ключевых факторов для похудения.
5. Больше дышите
Чем больше кислорода попадает в наш организм – тем лучше окисляются жиры и тем легче они сжигаются. К примеру, во время бега сжигается не больше калорий, чем за одну тяжелую тренировку. Но когда мы бегаем, то калории организм берет именно из жира, а не мышц или гликогеновых запасов.
Все это связано не только с бегом, но и с интенсивным дыханием. Поэтому, если нет возможности бегать, то делайте дыхательные упражнения хотя бы раз в день по 5-10 мин, медленно вдыхая воздух на полную грудь и живот, носом, и медленно выдыхая ртом.
Теги: Донбасс, спорт, похудение, диета, эксперт
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