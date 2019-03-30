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Как понять, что ребёнок отравился бытовой химией
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, как у ребёнка проявляется отравление бытовой химией. Так пишет replyua.net, ссылаясь на «24 канал».
По её словам, каждый месяц в нашей стране фиксируется приблизительно 20 случаев отравления детей бытовой химией. Часто это происходит вследствие невнимательности родителей или родственников, которые вовремя не спрятали запрещённые вещества от малышей. Ульяна Супрун отметила, что самой тяжёлой формой проявления данного вида отравления являются химические ожоги пищевода. В таком случае у ребёнка наблюдается обильное слюнотечение. Кроме того, малыш может пожаловаться на проблемное глотание. При самостоятельном осмотре ребёнка взрослые способны заметить отёк слизистой оболочки губ. Малыш выглядит вялым и отказывается от еды. К тому же, у него возникают тошнота и рвота. Следующий этап – повышение температуры тела, за которым может последовать частое и поверхностное дыхание.
В данном случае, Ульяна Супрун рекомендует не медлить с вызовом скорой помощи. Пока врачи находятся в пути, постарайтесь предоставить малышу первую помощь. Для начала нужно прополоскать ротовую полость ребёнка. После этого дайте своему чаду абсорбент, воду или молоко. А вот вызывать самостоятельно рвоту нельзя. Это чревато повторными ожогами пищевода.
Теги: Донбасс, ребенок, отравление, химия
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