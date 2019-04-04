Медики назвали главные причины онемения рук

04.04.2019 20:00

Причин онемения может быть много, часть из которых вполне нормальные, но некоторые могут быть симптомом болезни.



Достаточно популярное явление, когда теряется чувствительность в кистях, стопах и голенях и может сопровождаться покалыванием. Это ощущал каждый, кто засыпал на руке или слишком долго сидел за компьютером. Ivona расскажет, почему немеют руки и есть ли повод для беспокойства, сообщает Хроника.инфо со ссылкой наivona.bigmir.net.



Врач-невролог высшей категории Алексей Сиделковский уточнил, что есть онемение конечностей безопасное и опасное.



“Безопасное“ онемение – это когда любой участок тела немеет из-за продолжительного не меняемого положения или слишком туго перетянутой части тела (например, ремешком от обуви, повязкой или жгутом) – происходит сдавливание кровеносных сосудов.



Такой вид онемения не вызван внутренними заболеваниями. Слишком длительный застой крови может повлечь тяжелые последствия, в частности, синдром длительного сдавливания, тромбогеморагический синдром и сепсис.



Опасное онемение - это регулярное онемение, не вызванное длительной недвижимостью или сдавливанием. Важно: если немеет не только конечность, но и участки, не склонные к “затеканию“ (лицо, спина, область гениталий), причинами могут быть разные заболевания.



Периферическая невропатия



Это нарушение нервов расположенных в руках или ногах. Это распространенное явление среди пожилых людей.



Начинающийся диабет второго типа



Одним из первых симптомом диабета считается покалывание или онемение ног.



Недостаток витаминов



Если организму не хватает витаминов Е, В1, В6, В1, то может произойти сбой нервной системы.Также недостаток B12 является причиной периферической невропатии. Покалывание в руках или ногах может вызывать большое количество витамина В6



Определенные инфекции



Онемение или покалывание может говорить о таких болезнях, как герпес, ветряная оспа, ВИЧ.



Отравление токсинами



Если речь идёт об отравлении солями тяжёлых металлов - свинца, мышьяка, ртути, таллия, а также некоторыми промышленными химическими веществами. Но также некоторые антибиотики могут провоцировать онемение в руках или ногах.



Последствия травм или излишних физических нагрузок



При травмах происходит защемление или повреждение нервных окончаний, которое сложно диагностировать сразу.



Курение



Никотин ограничивает кровоснабжение сосудов, питающих периферические нервы.



Что делать, если немеют руки и ноги:



Если покалывание долго не проходит, то следует обратиться к врачу.



Необходимо будет сдать анализ крови, который покажет, есть ли диабет, дефицит витаминов, проблемы с печень и почкам.



Придется сделать исследование спинномозговой жидкости, которая поможет выявить антитела, связанные с периферической невропатией. В зависимости от результатов анализов врач назначит лечение.