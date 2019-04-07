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Четыре причины есть меньше соли

07.04.2019 20:38
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Четыре причины есть меньше соли

Щедро посыпаете солью каждое блюдо? Диетологи настоятельно советуют избавиться от этой привычки.

Ведь злоупотреблению солью не только повышает давление и вызывает проблемы с сердечно-сосудистой системой, но и провоцирует лишний вес, камни в почках, остеопороз и ухудшение зрения, передает segodnya.ua.

Соль провоцирует лишний вес

Если съедать в день больше 15 граммов соли и при этом мало двигаться, то лишний вес обеспечен. К такому выводу пришла группа американских ученых, проведя ряд исследований. По словам специалистов, избыток натрия возбуждает центр голода в мозге и к тому же вызывает постоянную жажду. Кроме того, излишек хлора, содержащегося в поваренной соли, нарушает выработку некоторых гормонов, которые регулирующих вес.

Соль вызывает появление камней в почках

Основная функция наших почек заключается в фильтрации крови и устранении избыточного количества солей и минералов. По словам канадского ученого Тодда Александера из Университета Альберты, люди, употребляющие слишком много соли, рискуют заработать камни в почках, так как в их моче образуется избыток кальция.

Соль может привести к остеопорозу

Как мы писали выше, избыток соли приводит к формированию кристаллов кальция в моче. Когда кальций выводится через мочу, он уменьшает плотность костей, из-за чего они становятся более уязвимыми.
Сотрудники Мельбурнского университета провели целую серию экспериментов с мышами, которые подтвердили, что избыток соли в рационе приводит к хрупкости и ломкости костей, увеличивая риск получить трещины или переломы.

Соль ухудшает зрение

Множество исследований подтверждают, что соль непосредственно влияет и на остроту зрения. Это связано с тем, что соль влияет на состояние здоровья сердечно-сосудистой системы и повышает давление, а также с избыточным содержанием воды в организме.



Теги: Донбасс, ожирение, зрение, давление, сосуды, почки, остеопороз, соль, камни
 
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