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Минус 5 кг в неделю: как похудеть на диете «Шесть лепестков»
В чем суть диеты.
Если вы перепробовали массу диет, а лишние килограммы все равно на прежнем месте, попробуйте систему питания для похудения «Шесть лепестков», которая основана на особой последовательности монодиет. По словам ее создательницы, шведского диетолога Анны Юханссон, этот метод - верное средство от ненавистных жировых складок на талии, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua..
Этапы диеты 6 лепестков:
Дeнь 1 – Pыбный
В первый день употребляй только отварную, запеченную или тушеную рыбу. Можешь слегка посолить еду, приправить ее нежными специями или зеленью. Лучше всего подходит жирная морская рыба, поскольку в ней содержится много омега-3 кислот, которые способствует снижению веса. Используй минимальное количество масла при готовке. В течение дня в рационе должно быть 500 г рыбы. Будет отлично, если в один день ты будетшь сочетать жирные и диетические сорта рыбы. Можно также есть морепродукты (мидии, кальмары и креветки). Разрешается пить чай без сахара и много воды. Обычно, в первый день организм не испытывает сильный стресс, поскольку он получает много белка.
Дeнь 2 – Oвoщнoй
Второй этап – овощной. Втвоем меню должны быть только подсоленные сырые, тушеные, отварные или запеченные овощи и овощные соки. Все, кроме картошки. Ты можешь их есть и сырыми, делать из них смузи, соки и салаты, а также варить супы. Также можно их запекать с минимальным количеством специй и масла. Жарить овощи не разрешается. В количестве овощей можешь себя не ограничивать, ведь они низкокалорийны.
Дeнь 3 – Kypиный
Блюдо третьего дня диеты 6 лепестков – подсоленная отварная или запеченная куриная грудка без кожи. Можно пить куриный бульон, запечь курицу в духовке со специями (есть без шкурки), приготовить курицу на пару. Можешь использовать куриное филе или, при желании, курицу можешь заменить на индейку. Куриное филе - это числый белок, поэтому если ты сьешь его на завтрак, сытость будешь ощущать очень долго. За день нужно съесть 500 г курицы и дo 200 мл кypинoгo бyльoнa. Не забывай про обильное питье!
Дeнь 4 – Злaкoвый
Четвертый день – злаковый. Питайся кашами (лучше с низким гликемическим индексом - гречка, бурый рис, овсянка), семечками, отрубями и зерновыми хлебцами. Разрешено пить квас! Это тот самый день, когда ты можешь разрешить насытить свой организм сложными углеводами. Благодаря этому питанию ты очистишь свой организм от продуктов распада белка, от шлаков и токсинов.
Дeнь 5 – Tвopoжный
В меню пятого дня диеты шесть лепестков - нежирный творог и молоко! И снова у тебя по расписанию белковый день. И в этот раз он будет на твороге низкой жирности, а также можно употреблять до 100 г греческого йогурта без добавок и стакан молока. Употребляй до 500 г в день, одгако творог должен быть с низким процентом жира (до 5%).
Дeнь 6 – Фрyктoвый
В этот день ты можешь побаловать себя сладостями! Но, только натуральными. В последний день диеты употребляй сырые и запеченные фрукты и фруктовые соки без сахара. Из пряностей используй корицу, цедру лимона, ванилин. Moжешь ecть их cвeжими, гoтoвь салаты и cмyзи, запекай в духовке (к примеру, на ужин приготовь яблоки с корицей в духовке - лучший вариант для похудения, когда ты сладкоежка ). Разрешается в этот день есть даже арбузы. Как только организм насытится, переставай есть. На протяжении всех шести дней пей как можно больше очищенной воды, зеленого или черного чая. Полностью откажись от сахара и сладких блюд! Это главные правила.
Теги: Донбасс, масса, жиры, диета
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