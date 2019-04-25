Все рубрики раздела
- Названа диета, которая может уберечь от диабета и болезней печени17:20
- Как не набрать вес на «майские» праздники22:18
- Названы продукты, от которых стареет организм16:30
- Офтальмолог назвал оптимальные цвета линз в солнцезащитных очках10:00
- Медики рассказали о вреде электронных сигарет09:29
- 6 самых вредных привычек, из-за которых обвисает грудь09:00
- Самые опасные весенние фрукты и овощи07:45
- Медики рассказали, чем и кому вредна шаурма18:38
- Нормальная температура тела по версии Минздрава14:45
- Зубная нить может спровоцировать в организме необратимые процессы13:48
Названа диета, которая может уберечь от диабета и болезней печени
Американские исследователи обнаружили, что средиземноморская диета утоляет голод быстрее, чем западная. Она также может уберечь от диабета, распространенных болезней печени, и тому подобное.
Ученые из Университета Уэйк-Форест провели эксперименты над 38 самками макак-крабоедов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
В течение 38 месяцев (что равняется 9 человеческим годам) обезьяны, разделенные на две группы, получали или белки и жиры животного происхождения (диета западного типа) или растительного (средиземноморская). Сначала все приматы питались лабораторной пищей, после чего их перевели на две диеты.
Состав западной диеты ученые рассчитали так, чтобы она была как можно больше похожа на то, что ест средняя американка 40-49 лет. Она содержала такие продукты, как высокофруктозный кукурузный сироп (ингредиент, который в США широко используют как источник сахарозы, например, в кока-коле), кукурузное масло, смалец (жир, вытопленный из сала) и говяжий жир.
В состав средиземноморской диеты входили, в частности, рыбная мука, грецкие орехи, фасоль, бананы, яблочное пюре, томатная паста и оливковое масло. В целом, обе диеты были разработаны так, чтобы в них было одинаковое количество калорий и примерно одинаковое соотношение углеводов / белков / жиров и содержание холестерина.
В ходе испытания ученые смотрели на то, как меняется масса тела животных, масса жировой ткани, потребление калорий и физическая активность. Сразу после того, как макак перевели из лабораторной диеты на экспериментальную, в группе с западной диетой уровень потребления резко подскочил. В первой группе этот показатель достигал 80 ккал на килограмм массы тела, во второй – против 68 ккал / кг.
В первой группе самки ели больше, чем было необходимо, и набирали вес. Во второй группе приматы не ели всю доступную еду.
После окончания эксперимента индекс массы тела макак из первой группы был в среднем на 12% выше, чем у макак из группы со средиземноморской диетой. Макак исследовали на томографе и увидели, что большая часть прироста массы приходится на жировую ткань.
Увеличилась и масса жира в печени у приматов из первой группы – на 40%, во второй группе этот показатель составлял 14%. Также увеличился уровень инсулина в крови, что можно охарактеризовать как предіабет.
Авторы работы считают, что средиземноморская диета защищает от переедания, ожирения, уменьшает риск диабета и может быть полезна для людей с увеличенной печенью.
Это промежуточное состояние гипергликемии, при котором показатели глюкозы крови выше нормы, но ниже тех значений для установления диагноза "сахарный диабет".
Теги: Донбасс, диабет, болезнь, печень, диета
- В Украине распространяется смертоносная болезнь, - могут погибнуть миллионы
- Нас приглашают проверить кожу
- Осторожно, корь: болезнь атаковала еще один регион Украины
- Украинцам "светит" эпидемия гриппа
- В воскресенье переходим на летнее время. ТОП-10 советов как быстро проснуться
- Переработанное мясо провоцирует диабет
- Мобильный оператор ОРДО прогнозирует сбои в работе в ближайшие 3 недели17:01
- Путин введет свои войска на Донбасс: раскрыты детали оккупации11:20
- Ситуация на пунктах пропуска Украины: больше всего машин на «Новотроицком»11:00
- Война на Донбассе: боевики пустили в ход артиллерийские системы и минометы09:22
- Представитель НВФ об упрощении получения гражданства: Путин просто кинул жителям ОРДЛО кость08:00
- Команда Зеленского отреагировала на упрощение получения гражданства РФ жителями ОРДЛО21:46
- Контактная группа не смогла договориться о «пасхальном перемирии»18:40
- В ОБСЕ надеются на разрешение конфликта на Донбассе после победы Зеленского14:20
- Война на Донбассе. Боевики выкатили под Гнутово минометы и гранатометы, есть погибшие и раненые10:45
- Серьезное ЧП у боевиков «ЛНР»: в больнице десятки наемников10:15
- Названа диета, которая может уберечь от диабета и болезней печени17:20
- Мобильный оператор ОРДО прогнозирует сбои в работе в ближайшие 3 недели17:01
- Зеленский обещает взяться за «языковой закон» после инаугурации16:38
- Мужчина «заминировал» два вокзала в Мариуполе16:20
- Четверть медиков страдают от расстройства психики16:00
- Верховная Рада приняла судьбоносное решение по Донбассу: можно привлекать иностранцев15:40
- Путин выразил недовольство позицией Зеленского по Донбассу15:20
- Верховная Рада ввела штрафы за нарушение «языкового закона»15:00
- Парламент принял еще один важный законопроект14:40
- С достопримечательностями, но без инфраструктуры: что не так с туризмом в Украине14:20
- Названа диета, которая может уберечь от диабета и болезней печени17:20
- Четверть медиков страдают от расстройства психики16:00
- Православные христиане сегодня празднуют Чистый четверг: чего нельзя делать11:40
- Как не набрать вес на «майские» праздники22:18
- Названы продукты, от которых стареет организм16:30
- Можно ли убирать в доме или квартире в Чистый четверг12:15
- Приметы на 24 апреля: что категорически нельзя делать в Великую среду11:30
- Офтальмолог назвал оптимальные цвета линз в солнцезащитных очках10:00
- Медики рассказали о вреде электронных сигарет09:29
- 6 самых вредных привычек, из-за которых обвисает грудь09:00
- Зеленский - это приговор: стало известно о новых взаимоотношениях Украины и России
- Начали арестовывать миллиардеров близких к президенту
- Стало известно, какой законопроект Зеленского первым поступит на рассмотрение в Раду
- В ЦИК сообщили, когда состоится инаугурация Зеленского
- В Донецке происходит нечто непонятное
- Порошенко готовится сбежать из страны: появились новые данные, «как Янукович»
- "Крымом дело не ограничится", - Гиркин рассказал о неутешительном будущем для России
- Верховная Рада ввела штрафы за нарушение «языкового закона»
- Донецк: тяжелые обстрелы и исходящие залпы
- У Путина прокомментировали отказ поздравлять Зеленского с победой