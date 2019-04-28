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О какой болезни сигнализируют головная боль и слабость
Аневризму мозга называют бомбой замедленного действия.
5 симптомов, которые могут говорить об аневризме мозга. Какие симптомы помогают заподозрить ее наличие? Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
Аневризму мозга часто называют бомбой замедленного действия. При данной патологии происходит выпячивание стенки сосуда головного мозга, и в некоторых случаях этот процесс завершается приступом кровоизлияния в мозг с драматичным исходом.
Большая проблема в том, что аневризму мозга трудно диагностировать. Во многих случаях ее выявление оказывается случайностью, следствием процедур, требовавших выполнения МРТ или КТ.
Тем не менее, некоторые симптомы могут говорить о том, что у человека, возможно, развивается аневризма головного мозга.
Резкая головная боль. Если у человека периодически случаются приступы сильной и внезапной головная боли, это должно стать поводом для обращения к врачу. Также следует вызывать скорую помощь в том случае, если возникшая головная боль стала расти в своей интенсивности и превратилась в очень сильную.
Слабость и онемение половины тела. При аневризме мозга происходит ограничение в процессах кровоснабжения мозг, что лишает орган ЦНС способности управлять всеми частями тела, включая лицо. Онемение в одной половине может быть очень тревожным симптомом, и нужно обращаться к врачу, не дожидаясь, когда это состояние пройдет «само собой».
Проблемы со зрением. В глазах двоится, изображение туманится и расплывается – при аневризме мозга такое возможно из-за давления выпяченной стенки сосуда на зрительный нерв.
Опущение века. Резкое опущение уголков века может быть симптомом как аневризмы, так и инсульт.
Симптомы пищевого отравления. В случае аневризмы могут возникать симптомы несварения или отравления - тошнота, рвота, диарея. Но если эти признаки возникли после приступа головной боли, лучше вызвать скорую помощь.
Теги: Донбасс, здоровье, головная боль
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