Сколько пасхального кулича можно сесть без вреда для здоровья

29.04.2019 08:00

Специалисты советуют съедать не более 200 граммов кулича.



Антонина Стародубова, диетолог департамента здравоохранения Москвы, предупреждает, что пасхальный кулич очень высококалорийный, и его употребление стоит ограничить, передает Хроника.инфосо ссылкой на golos.ua.



Диетолог предупредила, что кулич содержит много углеводов, порой это 50% от его массы. 100 граммов содержит примерно 320 килокалорий.



В ВОЗ рассчитали оптимальную порцию кулича в день, чтобы не нанести вред здоровью.



Специалисты советуют съедать не более 200 граммов кулича. Лучше насладиться небольшим кусочком выпечки, чем переедать и вредить своему здоровью.



Диетолог напомнила, что люди, больные диабетом, должны ограничиться маленьким кусочком, ведь переизбыток сахара может привести к негативным последствиям для здоровья.