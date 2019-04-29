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Сколько пасхального кулича можно сесть без вреда для здоровья
Специалисты советуют съедать не более 200 граммов кулича.
Антонина Стародубова, диетолог департамента здравоохранения Москвы, предупреждает, что пасхальный кулич очень высококалорийный, и его употребление стоит ограничить, передает Хроника.инфосо ссылкой на golos.ua.
Диетолог предупредила, что кулич содержит много углеводов, порой это 50% от его массы. 100 граммов содержит примерно 320 килокалорий.
В ВОЗ рассчитали оптимальную порцию кулича в день, чтобы не нанести вред здоровью.
Специалисты советуют съедать не более 200 граммов кулича. Лучше насладиться небольшим кусочком выпечки, чем переедать и вредить своему здоровью.
Диетолог напомнила, что люди, больные диабетом, должны ограничиться маленьким кусочком, ведь переизбыток сахара может привести к негативным последствиям для здоровья.
Теги: Донбасс, здоровье, Пасха, кулич
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