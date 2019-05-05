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Диетологи рассказали, как быстро похудеть без диеты
Интервальное голодание становится популярным не только среди обычных людей, но и среди знаменитостей. Как передает replyua.net, в свое время с помощью прерывистого голодания смогли привести свое тело в форму Бен Аффлек, Хью Джекман, Бейонсе и другие известные люди.
Диетологи отмечают, что на первый взгляд интервальное голодание кажется очень тяжёлым, но на самом деле выработать такую привычку можно за несколько дней, и в голодных периодах дня нет никаких сложностей. Диетологи предлагают выбрать те часы дня, в которые вы чаще всего употребляете пищу. Самый лучший период интервального голодания – 16 часов, и если вы предпочитаете плотные завтраки и обеды, первый прием пищи должен состояться в 8 часов утра, последний в 4 часа дня.
В этот период времени вы можете питаться чем угодно. Ровно через 12 часов после того, как организм перестает получать пищу, глюкоза удаляется из крови и тело начинает использовать собственный жир для выработки энергии. Если вы хотите ускорить процесс похудения, на ужин ешьте овсяную кашу с корицей, которая резко снижает аппетит и регулирует уровень сахара в крови.
Теги: Донбасс, диетолог, диета
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